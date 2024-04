CTP îi scutură pe Iohannis și Ciolacu: NU concurează cu Ponta și Dăncilă/ Programul Mita Națională!

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu analizează situația politică actuală. De la greva de la Poștă, care s-a rezolvat mai degrabă cu amenințări privind demiterea șefilor, decât prin găsirea unei soluții, până la candidatura lui Iohannis la șefia NATO sau explozia AUR în sondaje, CTP trece prin toate subiectele și dă avertismente dure.

Iată ce scrie acesta pe Facebook:

"Ciolacu îl amenință public pe directorul Poștei Române că îl demite dacă, – „Doamne ferește!” –, pensiile nu ajung la „destinație”. Să „rezolve”, prin urmare, rapid, greva poștașilor. Carevasăzică, directorul trebuie să fie mânat în „lupta” cu revendicările greviștilor nu de grija pentru salariile lor, pentru bugetul statului și pentru pensionari, ci de spaima că va fi dat afară.

Atitudinea premierului Ciolacu face parte din programul Mită pentru Națiune, adevăratul program de guvernare al coaliției. Nici nu s-a terminat bine primul trimestru al anului electoral și deja Ciolacu a împărțit măriri de lefuri în stânga și în dreapta. Va continua la fel până după alegeri. Apoi, nota de plată o va achita, bunînțeles, întreg poporul.

În schimb, când e vorba de numiri și candidaturi strigătoare la tavan, PSDNL n-are nicio apăsare. Exemple de ultimă oră: frizerul cu facultate absolvită la 32 de ani, plantat ca staroste al jocurilor de noroc sau candidatura cercetatului penal Dumitrescu Lamborghini la președinția CJ Prahova. Atât pesedeilor, cât și peneleilor li se fâlfâie de incompetența și imoralitatea promovate prin astfel de gesturi, căci știu că alegătorii lor votează cu buzunarul și burta, nu cu priceperea și morala. Asemenea și ai lui Piedone, care se nutresc cu impresia că, dacă „Domprimar” înfulecă la televizor prin piețe și șantiere produse tradiționale, o să le dea și lor niscai ciozvârte gratis.

• Presa mare din Europa și America îl beștelește pe Iohannis pentru demersul tardiv, deplasat și de unul singur spre înalta funcție de secretar general NATO. Explicația acestei încercări, pe cât de lipsită de șanse, pe atât de arogantă, stă într-o frază pe care dl președinte mi-a spus-o când încă nu era președinte: „Eu m-am impus ca șef peste tot pe unde m-am dus”. Carevasăzică, dacă a condus penibil până la grotesc România, va ști să armonizeze 32 de state NATO de puteri cât se poate de diferite... Dl Iohannis nu conștientizează că la NATO nu concurează cu Ponta sau Dăncilă. 28 de state membre îl susțin declarat pe Mark Rutte, iar Iohannis a ajuns să se agațe de Ungaria și Turcia satrapilor Orban și Erdogan, care nici ele nu-l vor pe el, vor doar să-și vândă votul cât mai scump.

„Cruciada” cu pantalonii în vine a Mutului de la Cotroceni umple România nu de faimă, ci de ridicol internațional.

• Mor cu zile prin spitale femei gravide, copii și oameni tineri pentru că există destui medici incompetenți și nepăsători, care confundă vezica biliară cu uterul, în ciuda salariilor considerabile și șpăgilor pe care le încasează. Nu zic să li se scadă salariile, dar cei răspunzători pentru aceste omoruri necalificate ar trebui să înfunde pușcăria. Până acum, n-am văzut nici unul după gratii.

• Potrivit sondajului realizat de organizația „Tinerii votează”, AUR e pe primul loc, cu 16%, în intenția de vot a tinerilor între 18 și 35 de ani pentru Parlamentul României. ȘOȘ, partidul Șoșokina, e pe locul 4 cu 5%.

Rezultatul nu e nicidecum „bombă”, cum îl prezintă presa. E firesc. Tinerii aceștia sunt progeniturile Educației Naționale. Ai catastrofelor repetate an de an la testele PISA, la simulările naționale și bacalaureat. Ai facultăților prăvălii de diplome, creștino-ecologice și de drept. Ai injuriilor, ignoranței, bullyingului, violenței, violurilor, drogurilor, asasinatelor în continuă creștere printre elevi și studenți. Sunt tinerii generației Tik Tok. Mulți dintre ei trăiesc din banii părinților și după ce trec de 30 de ani. Viitor de AUR țara noastră are...".