Cu peste 62% din populație vaccinată complet, SUA anunță un RECORD PANDEMIC: Peste 418.000 de noi cazuri, școlile rămân închise

Varianta Omicron a coronavirusului conduce la niveluri record de îmbolnăviri în SUA, fapt ce a determinat şcolile să rămână închise.

Mii de şcoli din SUA au amânat revenirea programată pentru săptămâna aceasta în sălile de clasă după vacanţa de iarnă deoarece varianta Omicron a coronavirusului conduce la niveluri record de îmbolnăviri.

În New Jersey, care a înregistrat unele dintre cele mai mari rate de infectări din ultimele săptămâni, majoritatea districtelor urbane au implementat cursuri virtuale pentru a începe noul an, inclusiv Newark, care are aproape 38.000 de elevi.

Sistemul şcolar public din Milwaukee a anunţat, duminică, că peste 70.000 de elevi vor învăţa în continuare pe platformele din online, în timp ce, în Detroit, cursurile au fost complet amânate până miercuri.

Unele instituţii folosesc testarea pentru a încerca să prevină întârzierile suplimentare legate de anul şcolar. În Washington, D.C., tot personalul şi 51.000 de elevi din şcolile publice trebuie să încarce dovada unui rezultat negativ al unui test COVID-19 pe o platformă specială a districtului, înainte de a veni la cursuri miercuri. Părinţii pot ridica teste rapide chiar de la şcoală.

Eforturi similare sunt în curs de desfăşurare şi în California, care s-a angajat să ofere kituri gratuite de testare acasă tuturor celor 6 milioane de elevi din şcolile publice.

Întrebat dacă şcolile vor fi deschise în statul său şi dacă asta va crea probleme, guvernatorul din Arkansas, Asa Hutchinson, a spus pentru Reuters: „Răspunsul la ambele este da”.

„Trebuie să ne întoarcem la şcoală, dar, în acelaşi timp, recunoaştem că va fi o provocare şi este posibil să vedem o creştere a numărului de cazuri în şcoli”, a adăugat Hutchinson.

În urma anunţurilor publicate de şcoli, s-a creat un sentiment de haos, mulţi părinţi fiind nevoiţi să caute îngrijitori pentru copii. Numărul de noi cazuri de COVID-19 s-a dublat în ultimele şapte zile, ajungându-se la o medie de 418.000 de cazuri pe zi, conform cifrelor date de Reuters.

Administraţia SUA pentru Alimente şi Medicamente a autorizat, luni, utilizarea celei de-a treia doze de vaccin Pfizer şi BioNTech pentru copiii cu vârste între 12 şi 15 ani.