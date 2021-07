Cu țara sub ape, șefimea Inspectoratului de Stat în Construcții se rupe în chefuri în locații de lux

Inspectoratul de Stat in Construcţii (ISC) are obligația prin lege de a sprijini în cazul producerii unor situaţii de urgenţă. Cum sunt si inundatiile care afecteaza constructii, amplasamente etc. ce pun in pericol vieti. Pot fi evitate tragedii daca se intervine cu rapiditate, daca se pot estima daune, sau afectari de constructii de cladiri, poduri, consolidari, baraje ori alte amenajamente etc. și astfel se pot lua masuri in timp real pentru a inlatura prabusiri, alunecari de teren si alte urmari ale dezastrelor. Cel puțin așa spune legea...

Numai că în timp ce zonele centrala si de vest ale României au fost grav afectate de inundații in ultimile zile conducerea Inspectoratului De Stat în Construcții, cu atribuții explicite impuse prin legi si reglementari naționale, benchetuia în lux într-o statiune montana din Covasna, profitand de o asa-zisa "intalnire de lucru" care chipurile era "impusa de situația de urgenta". In realitate, chiar cand mulți români treceau prin situații tragice, șefimea chefuia pe bani publici, susține ziuanews.

Cel care ar fi dat tonul distracției ar fi fost chiar Romulus Burlacu, șeful ISC în vreme ce la doar câțiva zeci de km era jale.

”De o gravitate exceptionala este faptul ca intr-o asemena situatie de o evidenta urgență, întreaga conducere a ISC, atat cea centrală cat şi cea locală, se afă, în această perioadă, la Hotelul "Clermont", de patru stele, din mărginimea Covasnei, intr-o asa-zisă sedința comuna pentru preintampinarea catastrofelor ce pot fi determinate de cauzele naturale ale inundatiilor. De fapt, pe sefii ISC nici nu-i interesa prorpiu zis situația de urgenta, sau mai bine zis, unica lor urgenta era sa se simta bine la chef si sa aiba vin in pahare si mancare pe masa, dupa cum reiese din reportajul jurnaliștilor.