Cum se îmbogățesc străinii bogați care fac afaceri în România din voucherele lui Ciolacu și Ciucă/ Opinie

E trist, dar extrem de adevărat și e un mecanism care nu mai poate fi oprit! Absolut toate facilitățile acordate de guverne cu titlu de sprijin pentru populația săracă ținută în mod deliberat în sărăcie prin plata unor salarii și pensii extrem de mici merg fix în buzunarele bogaților. E un mecanism pe care românii de rând nu îl prea înțeleg, însă care arată magnitudinea sclaviei care încă există. Bogații fac bani din toate crizele, în vreme ce săracii sunt mase de manevră!

Iar România e cel mai bun exemplu! De un an de zile, românii cu venituri mici primesc vouchere speciale, care, atenție, pot fi folosite numai în magazine, nu și în piețe, unde vând producătorii români. Și cine încasează banii? Pai, Kaufland, Mega Image, Lidl sau Carrefour, marii retaileri care au un singur numitor comun: Sunt străini. Sigur, românul sărac vine acasă cu un kilogram de ulei cumpărat teoretic gratis, însă banii vin de la stat. Din contribuțiile mele, ale voastre. Subjugați însă de sărăcie, românii nici nu se mai întreabă de ce au nevoie de vocuhere și de ce nu primesc pensii decente, căci noi avem o vorbă: Calul de dar nu se caută la dinți!

Reducerile la plata facturilor sau la carburanți sunt și ele pe același tipar. Companiile din energie și benzinăriile și-au triplat profitul, totul sub pretextul războiului din Ucraina. Nimeni, mai ales presa, nu pomenește nimic de capacitățile de producție închise în mod deliberat ca să provocăm această nouă criză, a energiei electrice. Sigur, în vreme ce românul cu venituri sub medie se bucură că nu plătește o factură dublă, banii pentru plafonare vin tot de la guvern.

Sunt bani care puteau merge spre construcția de școli, spitale, autostrăzi și multe altele, însă care merg în buzunarul companiilor care fac profit cu acceptul statului, pe spatele nostru. Companii străine sau românești vândute străinilor ca să ne putem numi membri UE. Nu mai departe de ieri, premierul Nicolae Ciucă anunța că profitul obținut din vânzarea gazelor din Marea Neagră va fi reinvestit în plata facturilor la gaze și energie. Adică banii pe care ni-i dau cei care exploatează gazele se duc direct înapoi în buzunarele lor, trecând, firește, prin fața ochilor noștri, sub formă de ajutoare sociale! Ajutoare de care nu am avea nevoie dacă am avea salarii decente sau măcar niște instituții care să blocheze specula și ceea ce se poate numi clar subminarea economiei naționale. Însă, românul de rând nu e revoltat! Stă bucuros la coadă la gratuități și dacă poate tăia calea unuia la rând, pai, e chiar fericit!