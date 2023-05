Curiozitate cu privire la salarii: Câți români vor să afle cât câștigă colegii de muncă

Un studiu Reveal Marketing Research arată că 7 din 10 angajați știu sau și-ar dori să știe salariile colegilor de muncă. De asemenea, 46% dintre angajați declară că există disparități salariale de gen pentru poziții similare la actualul loc de muncă.

Prin cel mai recent studiu reprezentativ la nivel național, Reveal Marketing Research și-a propus să creeze o imagine efectivă și de ansamblu asupra unui subiect intens dezbătut și de maxim interes în momentul de față și anume discriminarea salarială la locul de muncă, notează Mediafax.

În data de 30 Martie 2023, Parlamentul European a adoptat în plen un set de măsuri obligatorii privind transparența și egalitatea salarială. Astfel că, noua legislație va impune companiilor din UE să divulge angajaților informații utile pentru a putea compara salarii și a expune diferențe de remunerare între femei și bărbați.

Potrivit studiului, 50% dintre angajații români cunosc salariile colegilor de muncă, iar 38% dintre cei ce nu le cunosc ar vrea să dețină informații în acest sens. Unul din 2 angajați au auzit de măsurile privind transparența și egalitatea salarială adoptate de Parlamentul European, iar 46% dintre angajați declară că există disparități salariale de gen pentru poziții similare la actualul loc de muncă.

Situația din România

Angajații români manifestă deschidere față de interzicerea secretului salariului. Conform datelor studiului Reveal Marketing Research, 50% dintre angajații români declară că știu ce salarii au colegii de muncă, într-o măsură semnificativ mai mică angajații peste 55 ani (35%). Îndreptându-ne atenția către cealaltă jumătate de angajați care nu cunosc salariile celorlalți, 38% dintre aceștia declară că și-ar dori să dețină informații în acest sens. Se poate observa o descreștere graduală a interesului de a afla salariile celorlalți colegi o dată cu înaintarea în vârstă, cei mai interesați fiind tinerii cu vârste între 18-24 ani (58%) și 25-35 ani (45%), iar la polul opus cei mai dezinteresați persoanele mature peste 55 ani (28%). Acest fenomen poate fi explicat de faptul că în general, tinerii sunt mai activi în căutarea de oportunități de dezvolatare și de beneficii financiare atractive, pe când persoanele mature apreciază în mai mare măsură stabilitatea și siguranța locului de muncă.

Alte diferențe semnificative apar dacă ne raportăm la mediul de rezidență sau la gen, atât cei din mediul urban (40% vs. 30% rural) cât și femeile (43% vs. 33% bărbați) manifestând o dorință mai mare de transparență a salariilor.

Pornind de la scopurile de combatere a discriminării salariale la locul de muncă și eliminare a disparității salariale de gen (care în 2020 atingea pragul de 13% în UE în defavoarea femeilor), Parlamentul European a adoptat un set de măsuri privind transparența și egalitatea salarială. În acest context, jumătate dintre angajații români (47%) declară că au auzit de aceste măsuri adoptate de Parlamentul European. La o privire mai atentă, observăm că mai informați sunt bărbații (52% vs. 42% femei) și cei din mediul urban (50% vs. 36% rural). Mai mult decât atât, 46% dintre angajați declară că au observat disparități salariale de gen pentru poziții similare la actualul loc de muncă, într-o măsură semnificativ mai mare angajații din mediul urban (48% vs. 36% rural). Pe de altă parte, 43% menționează că nu au observat astfel de diferențe salariale, în special cei peste 55 ani (61%), iar o proporție de 11% admit că nu cunosc informații în acest sens.