Dan Barna, anunț de ultimă oră: 'Colegii mei pleacă la Bruxelles pentru a negocia crearea unui nou grup pro-european la nivelul PE'

Liderul USR, Dan Barna, a declarat luni, după scorul obținut la europarlamentare, că mesajul obținut este unul de mare speranță și de consistență, având în vedere că Alianța a câștigat în marile orașe ale țării. „Colegii mei pleacă la Bruxelles pentru a negocia crearea unui nou grup pro-european la nivelul PE”, a mai anunțat Barna, care a adăugat că poziția României va putea fi auzită prin candidații pe care îi are USR PLUS.

„Mesajul este unul de mare speranță și de mare consistență, pentru că am câștigat în orașele mari. Am câștigat București, Timișoara, Cluj, Brașov. Am câștigat municipiile roșii, care păreau fiefuri eterne PSD. Vorbim aici de Galați, Craiova, Pitești, Bacău, Onești, Bârlad, Vaslui. Nu mai vorbesc de Iași și Constanța, orașe foarte importante ale României. Toate aceste rezultate arată că populația activă a României este responsabilă și conștientă că în momentul de față Europa pentru România înseamnă Alianța USR PLUS într-o mare măsură. (...) Colegii mei pleacă la Bruxelles pentru a negocia crearea unui nou grup pro-european la nivelul PE, grup în care vom fi cel mai probabil a doua forță politică după En Marche, după europarlamentarii francezi. Deci, practic, România va avea al doilea grup. Va conta în deciziile care se vor lua. Poziția noastră, poziția României va putea fi auzită și prin candidații pe care îi avem (...) vom putea duce mesajul nostru la nivel european și vom avea forța necesară de negociere.”, a spus Dan Barna, care a spus că unul dintre obiective este intrarea României în Schengen.