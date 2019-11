Dan Barna lansează NUCLEARA: sugerează faptul că Iohannis a comandat ancheta Rise Project

Liderul USR, Dan Barna, susține că ancheta Rise Project a avut impact asupra rezultatului de la alegerile prezidențiale, dar nu știe să cuantifice în procente, cu toate acestea remarcă faptul că s-au aliniat foarte multe forțe pentru a-i împiedica intrarea în turul II. Barna susține că l-au sunat oameni de la PNL să-și ceară scuze și i-au explicat că așa este în campania electorală. Liderul USR a continuat explicațiile și a spus că a observat că atât cei de la PNL, cât și cei de la PSD sunt mulțumiți de rezultatul final și remarcă faptul că s-a ”consumat mult efort ca să nu existe deranj în turul II”.

”Nu știu în ce măsură a schimbat ceva ancheta Rise Project, nu știu, nu cred. Nu spun că din cauza aceasta (n-am ajuns în turul II n.r.), doar am constatat că s-a consumat mult efort ca să nu existe deranj în turul II. Acum toată lumea este mulțumită, sper să existe dezbateri, oamenii vor alege varintele de viitor, vom alege (...) Ca să fiu și mai clar: faptul că n-am ajuns în turul II se datorează faptului că n-am ajuns cu mesajul la suficienți oameni și asta este și o vină a mea. Faptul că am fost atacați, că am fost atacți cu minciuni, dar asta este campania electorală în România (...) Miza a fost, că știau că nu e nimic rău în activitatea mea anterioară, știau de 3 ani că nu este nimic, dar miza a fost să creeze percepția că sunt toți la fel, că nu există o clasă politică nouă.

În ancheta Rise, acuzațiile erau false, subtitlurile alea erau mincinoase. N-a existat nici fraudă, n-a existat nicio corecție, toate alocările s-au făcut de către Ministerul Fondurilor Europene. Subtitlurile erau de o evidentă rea credință, inclusiv de la Minister s-a spus că n-a existat un conflict de interese. Evident, mesajul ăsta n-a mai fost rostogolit pentru că nu ajuta cauza, dar asta este campania electorală, acestea sunt vechile partide, așa funcționează. Adică, ce să spun că m-au sunat PNL-iști să-mi spună: asta este, așa e în politică, obișnuiește-te, adică, cumva cerându-și scuze.

Acel material a contat în rezultatul final, că a fost comandat este declarația ta (Dragoș Pătraru n.r.), eu n-am ce să comentez pentru că nu am dovezi (...) Nu pozez într-o victimă, doar constat că s-au aliniat foarte multe energii pentru a nu ajunge în turul II.”, a spus Dan Barna, în cadrul emisiunii ”Cafeneaua Nației”, de la Prima TV.