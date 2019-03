Dan Barna lansează un nou atac la judecători, după ce a primit acceptul de a participa la europarlamentare: 'Au încercat să ne oprească şi am învins'

Preşedintele USR, Dan Barna, consideră că faptul că Alianţa 2020 USR PLUS va putea participa la alegerile europarlamentare, în urma deciziei ICCJ, reprezintă prima victorie din această campanie. "Vom merge în alegeri şi vom învinge, pentru că România are nevoie de o alternativă reală. Am văzut împreună ce înseamnă birocraţia şi România nefuncţională. Misiunea noastră este să schimbăm această stare", afirmă el.

"Victorie pentru Alianţa 2020 USR PLUS! Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis contestaţia USR-PLUS în urma respingerii cererii de înregistrare a alianţei de către Biroul Electoral Central. În urma deciziei magistraţilor ÎCCJ, Alianţa 2020 USR-PLUS poate participa la alegerile pentru Parlamentul European. Au încercat să ne oprească şi am învins. Este prima victorie din această campanie. Şi nu este doar victoria noastră, a Alianţei, este victoria tuturor celor care îşi doresc să trăiască într-o ţară civilizată, în care legea este aceeaşi pentru toţi. Ne întoarcem în stradă, la semnături!", afirmă Dan Barna, într-un mesaj transmis vineri seară.

El spune că misiunea este aceea de a schimba lucrurile.

"Vom merge în alegeri şi vom învinge, pentru că România are nevoie de o alternativă reală. Am văzut împreună ce înseamnă birocraţia şi România nefuncţională. Misiunea noastră este să schimbăm această stare. Vom lupta şi ne vom dedica total. Mergem la victorie!", mai spune Dan Barna.

USR şi PLUS pot candida împreună la alegerile europarlamentare, după ce ICCJ le-a admis vineri seară contestaţia la decizia BEC care interzicea participarea alianţei celor două partide la scrutin.

ICCJ a acceptat contestaţia celor două partide, decizia BEC fiind astfel anulată. Decizia pronunţată vineri seară de ICCJ este definitivă.

"Admite contestaţia formulată de contestatorii Uniunea Salvaţi România, Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate şi Alianţa 2020 USR PLUS. Anulează Decizia nr. 3D/07.03.2019 emisă de Biroul Electoral Central. Admite protocolul de constituire a alianţei electorale „Alianţa 2020 USR PLUS”. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 08 martie 2019", a decis vineri seară instanţa.

USR şi PLUS, precum şi Alianţa 2020 USR PLUS au contestat vineri dimineaţă decizia BRC prin care ţnscrierea alianţei electorale Alianţa 2020 USR - PLUS pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a fost respinsă.

Potrivit deciziei BEC, în Registrul partidelor politice figurează că Nicuşor Dan este preşedintele USR, iar Raluca Daneş este preşedintele PLUS.