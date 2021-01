Dan Bittman s-a dezlănțuit la adresa lui Raed Arafat și Vlad Voiculescu: 'Bătea pasul de defilare pe sub masă în 1989. Gluma s-a terminat!'

Dan Bittman i-a atacat pe Raed Arafat și pe Vlad Voiculescu, după scandalul public iscat în urma programului difuzat de TVR în noaptea de Revelion și în care solistul trupei Holograf a fost invitat. De Bittman nu a scăpat nici Iulian Bulai, deputat USR, cel care a dat tonul în evenimentul ce pare să acopere alte întâmplări legate de viața socio-economică românească.

”În România s-a instituit dictatura miștoului și a prostiei. Eu am fost invitat într-un program, am interpretat 3 piese. Eu nu am avut nicio legătură nici cu președintele, nici cu Ministerul Sănătății. Domnul Bulai bătea pasul de defilare pe sub masă în 1989. El nu are ce căuta într-o discuție cu mine sau cei ca mine. Gluma s-a terminat!

Un medic venit ca mulți alții din Coreea, Siria și alte țări ca să studieze a ajuns să îmi spună mie cum trebuie să mă port, ce să fac în țara mea... E interzis așa ceva și voi lupta până la ultima putere pentru mine și familia mea.

L-am auzit pe Bulai că ne numește ”conspiraționiști”. Cred că nu are proprietatea termenului. Mugur l-a anunțat că va apare ce personaj în spectacolele sale.

Niciodată nu am instigat la nepurtarea măștii, la nerespectarea legii. Cred că domnul Bulai e din alt film. Dacă nimeni nu îl contrazice, unii l-ar putea crede. Nu mai suntem în anii '50. Au trecut 30 de ani de la Revoluție. El nu a fost pe străzi, părinții îl țineau sub fustă.”, a declarat Dan Bittman, luni seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.