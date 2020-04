Dan Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2, control dur la comercianții din sector

Viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu a demarat astăzi o amplă acțiune de control, în sectorul 2 pentru a verifica dacă în activitatea lor comercianții respectă măsurile impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii coronavirus. La acțiunea de control inițiată de Dan Cristian Popescu a participat și directorul ANPC. Viceprimarul Dan Cristian Popescu și directorul ANPC au fost în control în Piața Obor, în hala veche, în Carrefour Veranda și în Kaufland Colentina.

" Nu pot spune că sunt mulțumit. Dacă în hala veche am găsit toate măsurile implementate și comercianți care au înțeles importanța acestora, în Piața Obor lucrurile nu stau deloc bine. La 3 săptămâni după ce am dat dispoziții clare de protecție a mărfii, a clienților și a vânzătorilor, am găsit piața plină, marfa atinsă cu mâna, lipsa măștilor și a mănușilor. Piața Obor va fi monitorizată următoarele 24 de ore și dacă voi constata aceleași abateri, va fi închisă. Nu ne jucăm cu sănătatea oamenilor, iar lipsa responsabilității în această perioadă este inacceptabilă. " a declarat Dan Cristian Popescu după controlul efectuat la comercianții din sectorul 2.

Viceprimarul Sectorului 2 a ținut să felicite doi mari comercianți, Carrefour și Kaufland, pentru modul în care aceștia respectă măsurile de prevenție în această perioadă de pandemie. Dan Cristian Popescu a explicat ca, aceștia sunt un exemplu de bune practici și că și-a dori ca și Piața Obor să implementeze aceleași standarde.

Dan Cristina Popescu a lansat și un apel către locuitorii Sectorului 2: " Nu vă expuneți inutil! Cumpărați numai dacă vedeți că sunteți respectați de comercianți și numai dacă aceștia respectă măsurile impuse. Depinde de fiecare dintre noi să trecem cu bine peste această perioadă și să rămânem sănătoși."