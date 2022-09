Dan Negru, după moartea Reginei Elisabeta a II-a: 'Pe cât de anti-monarhiști eram când Regele Mihai trăia, pe atât de pro-monarhiști suntem azi'

Dan Negru, realizator de emisiuni de divertisment la Kanal D, a reacționat, într-o postare pe Facebook, la vestea decesului Reginei Elisabeta a II-a.

"Pe cât de anti-monarhiști eram când Regele Mihai trăia, pe atât de pro-monarhiști suntem azi , când monarhia e pe ducă. Noi, mereu viceversa.

Noi, mereu exagerând, cu ura sau cu iubirea.

Odată cu Regele Mihai a murit monarhia in România. Odată cu Regina Angliei o să dispară și monarhia in Europa...

Pentru că o instituție fără oameni e o cutie goală.

Habar n-am dacă ne-ar fi fost de folos monarhia după '90. Cand am avut monarhie, am urât-o.

Când n-o mai avem, o iubim.

Acu'nu mai contează . E tărziu! A trecut.

Or învăța copiii noștri devreme ce am învățat noi târziu.", scrie Dan Negru pe Facebook.