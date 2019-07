Dan Petrescu a găsit scuze după eșecul CFR-ului cu Astana: 'Pentru noi e abia al doilea meci oficial. Aşa că ne-a fost greu'

Dan Petrescu a vorbit mai mult de adversari la conferinţa de presă de după meciul Astana - CFR. Antrenorul ardelenilor a fost suprins de valoarea jucătorilor oaspeţilor. Printre nominalizaţi s-a numărat şi Dorin Rotariu, anun'[ MEDIAFAX.

”Rezultatul este cel care este. Tomasov e un jucător fantastic, Mayewski şi-a ajutat foarte mult echipa. Astana are jucători buni de atac. Rotariu a arătat bine azi”. Petrescu pune eşecul pe seama faptului că echipa sa este la al doilea meci din actualul sezon. Speră, însă, că returul va arăta altfel, iar CFR poate să întoarcă soarta calificării. ”Astana e în formă, pentru noi e abia al doilea meci oficial. Aşa că ne-a fost greu. Dacă am fi marcat în prima repriză, poate am fi obţinut mai mult. În retur, vom depune mai mult efort ca azi pentru a ne califica. Să vedem în ce formă vom fi noi. Mai jucăm şi în campionat. Astana e favorită, 1-0 e un rezultat excelent pentru ei. Sperăm să întoarcem rezultatul”, a spus Dan Petrescu după meci.

CFR Cluj a pierdut primul meci european din acest sezon, 0-1 în deplasarea cu Astana. Campioana României are şansa că îşi ia revanşa peste o săptămână, la retur, pe teren propriu. Până atunci, CFR debutează şi în Liga 1 Betano, la Cluj, cu Poli Iaşi.