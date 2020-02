Dan Petrescu se plânge de arbitraj: Am avut un penalti clar

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Gaz Metan Mediaş, scor 0-0, că formaţia sa ar fi trebuit să beneficieze de un penalti, notează news.ro.

“Am încercat să marcăm, am jucat cu două vârfuri. Ei s-au apărat tot meciul, Noi am avut un penaliti clar ca lumina zilei în prima repriză. Nu e normal. Gaz Metan cred că are vreo zece penaltiuri primite, noi cred că nu mai primim. Am avut şi ocazii. În repriza a doua n-am fost inspiraţi în faţa porţii, terenul nu ne-a ajutat, era îngheţat. Nu am ce să le reproşez băieţilor. Sunt puţin supărat pe faza aceea clară în care arbitrul nu trebuia să se sucească, trebuia să dea penalti clar”, a spus Petrescu pentru posturile care transmit Liga I.

Formaţia CFR Cluj a remizat, sâmbătă seară, în deplasare, scor 0-0, cu echipa Gaz Metan Mediaş, într-un meci din etapa a XXIV-a a Ligii I, arbitrat de Andrei Chivulete.