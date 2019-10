'Dăncilă crește, Iohannis scade': mesaje interne PSD / SURSE

Din echipa de campanie PSD au plecat mesaje în partid că pierderea guvernării a adus deja PSD-ului primele puncte pentru că atenția s-a mutat pe Cotroceni și PNL, au zis surse social-democrate pentru STIRIPESURSE.RO. Social-democrații au primit de la echipele din teren semnale că mesajele lor de campanie au priză bună la public și că sunt primiți mai bine decât la europarlamentare cu pliantele despre realizările guvernului.

În același timp, echipa centrală de campanie PSD a atenționat-o pe Dăncilă să nu se aștepte la minuni: „S-ar putea să nu fie scorul pe care ni-l dorim, s-au făcut multe greșeli”, au relatat surse din partid.

'Dăncilă crește, Iohannis scade', sunt, pe de altă parte, cele mai recente estimări transmise în PSD, dar nu se lansează procente clare.

„Cand am mers in campania la europarlamentare am fost primiti rau pe strada. De obicei cine nu e votant PSD ne zicea ca nu vrea sa stea de vorba cu noi pentru ca nu voteaza niciodata PSD. 'Multumim, la revedere'. Ceva civilizat. La europarlamentare a fost diferit, se uitau urat la noi, unii ne ocoleau, era multa agresivitate, simteam ca e agresivitate. Ziceau multi ca 'Eu vreau USR ca nu a mai fost la guvernare'. S-a potolit acum valul ala, ne facem bine”, au zis surse din conducerea PSD pentru STIRIPESURSE.RO.

O parte din liderii PSD încep să se gândească acum, mai zic surse din partid, că poate erau mai inspirați dacă ieșeau de la guvernare imediat după pierderea alegerilor europarlamentare și condamnarea lui Liviu Dragnea.