Dăncilă, înainte de vizita la Auschwitz: Discursul bazat pe ură a luat amploare în Europa

Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri, la Antena 3, că participă joi la marșul de la Auschwitz-Birkenau pentru a da un semnal împotriva tuturor formelor de xenofobie și antisemitism și a apreciat că în Europa „a luat amploare” discursul bazat pe ură.

„Participarea la marsul vietii este un eveniment tulburator, este o procesiune simbolica, se reface ultimul drum al celor ucisi in lagare. Participarea mea la marsul vietii confirma dimensiunea obligatiei morale pentru care trebuie sa luptam toti impotriva oricarei forme de antisemitism, xenofobie, sa trag un semnal de alarma celor care cred in negarea Holocaustului (...) Am considerat ca prezenta aici a celor care detin presedintia rotativa a Consiliului UE va atrage un semnal de alarma si pentru alte tari unde vedem ca e incurajata ura, dezbinarea si cred ca acest semnal de alarma ar trebuie sa ii aduca pe toti sa vada ce inseamna Holocaustul si sa isi schimbe modul de gandire. Din pacate, discursul bazat pe ura a luat amploare in Europa”, a spus Dăncilă, aflată în Cracovia.

Premierul a participat, joi, la sinagoga Remuh, din Cracovia, la o dezbatere educațională cu un grup de copii despre Holocaust. „Putem să luptăm activ împotriva antisemitismului prin educația acordată noii generații”, a scris Dăncilă pe Twitter.

Premierul Viorica Dăncilă va participa, joi, la Marşul Internaţional al Vieţii, eveniment educaţional anual care presupune parcurgerea pe jos a distanţei de la Auschwitz la Birkenau.