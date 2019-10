Dăncilă nu pleacă din fruntea PSD decât prin Congres. Acuzaţii la adresa lui Ponta: 'Vrea să intre Barna în turul 2'

Viorica Dăncilă anunţă că nu renunţă nici la funcţia de preşedinte al PSD, nici la candidatura la alegerile prezidenţiale. Dăncilă afirmă că poate fi schimbată din fruntea PSD doar prin congres.

"Eu am fost numită prin congres, pot fi schimbată tot prin congres. Nu am voie să cedez. Eu am fost alături de acest partid când a trecut printr-o perioadă grea, după alegerile europarlamentare și condamnarea președintelui partidului. Am reușit să țîn acest partid unit, să ne organizăm din nou și în teritoriu și să mergem înainte. Că au mai rămas acum 2-3 și încearcă să destabilizeze acest partid... cred că vor fi puși la zid în interiorul partidului. Noi nu avem timp de dispute in interior. Trebuie să fim uniți", a declarat Dăncilă, la România TV.

Viorica Dăncilă a negat vehement varianta de a se retrage din cursa prezidenţială în favoarea lui Mircea Diaconu. "Cine face aşa ceva vrea să distrugă partidul, niciodată PSD nu a susţinut un candidat din afara partidului. Ponta vrea să intre Barna în turul 2", a mai declarat Dăncilă.