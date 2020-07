Dani Coman: Echipa mai face azi o testare, vom mai repeta mâine dimineaţă una. Să sperăm că va fi ok şi să jucăm când ne programează Liga

Preşedintele clubului Astra Giurgiu, Dani Coman, a declarat, joi, că echipa sa va mai fi testată pentru coronavirus şi azi şi vineri şi a subliniat că Ljuban Crepulja este internat, dar se simte foarte bine.

"Echipa mai face azi o testare, vom mai repeta mâine dimineaţă una. Să sperăm că va fi ok şi să jucăm când ne programeaza Liga. Suntem pregătiţi, dar depindem de rezultatul testelor şi de timpul pe care îl vom avea. Ne-am testat la aceeaşi clinică la care am făcut testele tot timpul. Toţi jucătorii în acelaşi loc s-au testat, doar un singur jucător e plecat în afara Bucureştiului. Dacă au apărut alte informaţii, sunt eronate. Nu este adevarat că mai e un suspect. M-au întrebat şi alţii de Radunovic, dar nu e adevărat. Se simte foarte bine. Legat de Crepulja, el nu a stat cu noi în cantonament. A avut stări febrile şi a fost izolat de stafful medical. M-a sunat şi mi-a spus că a rămas stupefiat, el a spus că nu a declarat niciodată că nu sunt condiţii bune la spitalul din Giurgiu. S-au purtat extraordinar cu el. Am stat de vorbă cu el acum şi se simte bine. Chiar era mirat, sunt condiţii mai mult decât decente. Radunovic nu e coleg de cameră cu Crepulja. Se simte foarte bine şi a zis chiar că a rămas surprins de ceea ce s-a spus. La spital i-au adus mancare, a spus că s-au purtat excelent cu el, chiar mi-a trimis poză din salon", a spus Dani Coman la Digi Sport Special.

Meciul a fost iniţial programat, miercuri, de la ora 21.30, dar a fost amânat, după ce mijlocaşul croat al echipei Astra Giurgiu, Ljuban Crepulja, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.