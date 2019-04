Daniel Dragomir, atac VIOLENT la Tudorel Toader: O coana Chirița la masculin, cu balet televizat dizgrațios

Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir lansează un atac violent la adresa ministrului demisionar al Justiției, Tudorel Toader. Dragomir face o comparație explozivă, pe pagina sa de Facebook, și susține că, de fapt, România nu a avut un ministru al Justiției în ultimii doi ani.

"Ministrul teatrului si operetei

M-am convins azi. Motivul pentru care de doi ani si jumatate nu s-a facut NIMIC in justitie (niciun act care sa opreasca statul paralel sau abuzurile), nimic pentru cei care au fost distrusi in acesti ani, este pentru ca noi nu am avut ministru al justitiei. Am avut un ministru al teatrului si operetei. O coana Chirita la masculin cu balet televizat dizgratios. Care a stat cu orele in fata oglinzii in loc sa stea la birou si sa faca ceea ce trebuia sa faca prin fisa postului si programul de guvernare: dreptate pana la capat.

De doi ani si jumatate, niciun ministru al PSD/ALDE nu a fost atat de apreciat, pupat in fund, laudat, pieptanat chemat in CeX, chemat in MeX, pipait si mediatizat excesiv.

De doi ani si jumatate, Tudorel Toader l-a intrecut pe Doru Octavian Dumitru in poante si a bagat sub pres toate dezvaluirile, protocoalele, abuzurile, deciziile CCR, deciziile politice si mai ales durerea si disperarea oamenilor.

Tot spectacolul asta cu sigiliul, procesul verbal de predare primire, uite demisia, uite declaratia, uite postarea, ma dezgusta teribil. Si stiti de ce? De la tortionari nu am pretentii: ei stiu sa aresteze, sa inventeze probe, sa ucida. Mai periculosi sunt insa cei care distrug orice idee de justitie in numele imaginii perfide si a interesului personal marunt.

Imi doresc ca viitorul ministru al justitiei (oricine ar fi acesta) sa lase naibii studiourile TV si sa stea sa munceasca facand ceva pentru romani si pentru Romania.

Ca de clovni si pacalici e plina tara", scrie Daniel Dragomir pe Facebook.