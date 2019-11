Dănuț Pop, președintele PER: 'Legislația electorală dă posibilitatea fraudării alegerilor'

Președintele Partidului Ecologist Român, Dănuț Pop, cere poziționarea AEP privind anularea voturilor din diaspora exprimate vineri, înaintea încheierii campaniei electorale.

Citește și: Numărul românilor care au votat la alegerile prezidenţiale a depăşit pragul de 100.000. Unde se înregistrează cea mai mare prezenţă

„Pentru prima dată, românii din străinătate pot vota pe parcursul a trei zile sau prin corespondenţă. Astfel, pana la acesta ora, au votat deja peste 80.000 de români din diaspora, in timp ce in tara campania continua. Conform legislatiei in vigoare, campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data desfășurării alegerilor și se încheie în ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor, la ora 7,00 ( cu 24 ore inainte de ora inceperii votarii). Este regretabil ca dupa intreaga dezbatere privind votul romanilor din strainatate, autoritatile competente nu au gasit solutii care sa ramana in sfera legala, sa nu faca diferente intre cetatenii din tara si cei plecati in alte state, si au mers pe particularitati, poate nelegale, nefiind aliniate la normalitatea legislativa obisnuita. Astfel, daca in tara, in ziua votului va fi illegal ca un candidat sa isi faca campanie, astazi, in ziua votului din diaspora, este permis si chiar perfect legal in perceptia unora. Mai mult, ramane sub semnul intrebarii cum se va impiedica turismul electoral in diaspora sau, daca se va putea controla existenta unor persoane care au votat in Bulgaria, sau Republica Moldova si inclusiv duminica, in Romania. De asemenea, credem ca inchiderea sectiilor de vot ar trebui aliniata peste tot si sincronizata cu ora inchiderii sectiilor de votare din Romania, respectiv ora 21.00.

O alta anormalitate a acestor alegeri o reprezinta chestiunea votului prin corespondenta pentru turul doi, avand in vedere ca au fost înregistrate 2.000 plicuri cu voturi pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, care vor fi desigilate în seara zilei de 24 noiembrie. Adica, statul roman da sansa celor care au optat pentru aceasta varianta sa voteze, dar in acelasi timp exista posibilitatea reala ca votul lor sa fie anulat in cazul in care candidatul ales nu ajunge in turul doi. Care este totusi, logica legislativa? Mai mult, nu s-au adus clarificari in privinta abtipildelor cu “votat” care foarte usor pot fi dezlipite si puse pe pozitia altui candidat.

Partidul Ecologiost Roman cere respectarea legislatiei electorale in vigoare. PER trage un semnal de alarma in privinta cadrului legislativ sub care se desfasoara aceste alegeri importante pentru Romania si isi rezerva dreptul de suspecta ca aceste neconcordante legislative, poate chiar nelegale, dau posibilitatea fraudarii alegerilor. In acest sens, solicitam o pozitie publica din partea AEP si pozitionarea fata de posibilitatea anularii voturilor exprimate astazi in diaspora, in timp ce candidatii continua sa-si desfasoare campania electorala”, a precizat Dănuț Pop, președintele Partidului Ecologist Român.