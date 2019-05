Darren Cahill, după calificarea Simonei Halep în finala de la Madrid: 'Minunata Simo...Ceva din acel oraş spaniol scoate ce e mai bun din tine'

Antrenorul Darren Cahill şi-a felicitat, într-un mesaj postat pe Twitter, fosta elevă, Simona Halep, care a reuşit să se califice în finală la Madrid Open.

"Minunata Simo...o nouă finală la Madrid. Ceva din acel oraş spaniol scoate ce e mai bun din tine! Bravo şi mult succes mâine", a scris Cahill pe Twitter.

Simona Halep, locul 3 WTA, s-a calificat a patra oară în finala turneului de categorie Premier Mandatory de la Madrid, după ce a întrecut-o, în penultimul act, cu scorul de 6-2, 6-7 (2), 6-0, pe elveţianca Belinda Bencic, locul 18 WTA. Halep va disputa finala cu numărul 35 din carieră, a doua din acest an şi, dacă o va câştiga, va urca din nou pe locul I WTA.

Halep va evolua în ultimul act, sâmbătă, cu învingătoarea dintre americanca Sloane Stephens, locul 8 WTA, şi olandeza Kiki Bertens, locul 7 WTA.

Calificarea în finală este recompensată la Madrid cu un premiu de 608.700 de euro şi cu 650 de puncte WTA. Câştigătoarea trofeului va primi 1.202.520 de euro şi 1.000 de puncte WTA.

Simona Halep a câştigat în 2017 şi 2016 turneul organizat de Ion Ţiriac, iar anul trecut a ajuns în sferturi. În 2014, Halep a jucat finala Madrid Open, pierdută în faţa rusoaicei Maria Şarapova.

Finalele anterioare jucate de Simona Halep sunt următoarele:

Titluri WTA de simplu: 18 - Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 16 - Doha (Premier) - 2019, Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) - în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) - în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) - toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

Beauty Simo.. another final in Madrid. Something about that Spanish city that brings out the best in you! Well done and good luck tomorrow @Simona_Halep #haisimo