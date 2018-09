Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a postat pe pagina sa de Twitter, un mesaj pentru fanii Simonei și mass-media din România.

''Nu am terminat munca pe care am început-o împreună. Simona a avut un an remarcabil și întreaga sa echipă este cu adevărat mândră de ea. Mai sunt multe de făcut și lucrăm din greu să finalizăm anul în forță.'', a scris Darren Cahill, pe Twitter.