Data propusă pentru parlamentare - 14 martie! Cum explică inițiatorul proiectului

La Senat a fost înregistrată vineri, 2 octombrie, o propunere legislativă pentru stabilirea datei alegerilor parlamentare. Data propusă este 14 martie 2021. Iniţiatorul este deputatul independent Adrian Dohotaru, fost membru USR. El a explicat la Antena3 că în decembrie o parte din societate riscă să se îmbolnăvească, în contextul crizei COVID-19.

BREAKING - A fost depus oficial proiectul de lege pentru data alegerilor parlamentare - Amânare de trei luni

„Din punctul meu de vedere, sănătatea cetățenilor prevalează și tocmai pentru că aceste alegeri sunt relevante și trebuie să ne pregătim cât mai bine pentru ele am propus data de 14 martie, într-un context în care aproape 100 de state au amânat data alegerilor de-a lungul pandemiei. Eu m-am consultat cu epidemiologi, am discutat cu cetățeni și există această temere, motiv pentru care am venit cu acest proiect legislativ”, a spus Dohotaru la Antena3.

Deputatul independent Adrian Dohotaru a depus vineri la Senat, în procedură de urgenţă, un proiect de lege prin care alegerile parlamentare să se desfăşoare pe 14 martie 2021, iar perioada electorală începe pe 13 ianuarie.

niţiativa legislativă vizează stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare a acestora.

„Art. 63 alin. (2) din Constituţia României, republicată, prevede că alegerile pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat pot fi desfăşurate în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului. Astfel, în contextul în care mandatul Parlamentului ales în anul 2016 va expira la data de 20 decembrie 2020, rezultă că data limită pentru organizarea următoarelor alegeri parlamentare, în ipoteza în care nu devine incidentă nicio situaţie dintre cele ce conduc la prelungirea de drept a mandatului Parlamentului, conform art. 63 din Constituţie, este data de 14 martie 2021”, arată Adrian Dohotaru în expunerea de motive a iniţiativei legislative.

Deputatul independent precizează că actualul context epidemiologic „este caracterizat prin creşterea alarmantă a infectărilor cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) atât în România cât şi în alte ţări din Europa şi din întreaga lume (aşa-numitul „val 2”, mai puternic decât cel iniţial din primăvara anului 2020). De asemenea, spitalele destinate COVID-19 şi în special secţiile de terapie intensivă care tratează pacienţi cu COVID-19, au o capacitate care nu poate fi practic semnificativ extinsă curând din cauza deficitului de personal medical specializat pentru terapie intensivă. În plus, trebuie avută în vedere şi apropierea sezonului rece, care face puţin fezabile soluţiile temporare de tip servicii medicale acordate în corturi, în schimb face iminentă creşterea incidenţei cazurilor de gripă sezonieră şi a diverselor infecţii respiratorii sezonier”.

„În acest context, a organiza alegerile parlamentare în plină criză medicală înseamnă o încurajare cinică a absenteismului deja răspândit în rândul categoriilor sărace, dar şi o supra-expunere a acestor categorii în faţa riscurilor legate de infectarea cu COVID-19. Săracii României au de ales între a sta acasă, pentru a evita riscul îmbolnăvirii şi a merge la vot, asumând-şi riscuri mult mai mari decât în cazul unei persoane dintr-o categorie socială mai prosperă”, mai indică Dohotaru, în expunerea de motive.

Deputatul independent propune ca alegerile generale să fie organizate pe 14 martie anul viitor.

„Data alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, organizate ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, se stabileşte în ziua de duminică, 14 martie 2021. Perioada electorală a alegerilor prevăzute la art. 1 începe la data de 13 ianuarie 2021”, potrivit documentului obţinut de STIRIPESURSE.RO

În cel mult 3 zile de la data de 13 ianuarie prin hotărâre a Guvernului se aprobă calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, activitatea Biroului Electoral Central şi a birourilor electorale de circumscripţie constituite pentru alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020 se suspendă până la data 13 ianuarie 2021. Pe durata suspendării activităţii Biroului Electoral Central şi a birourilor electorale de circumscripţie, toate actele şi documentele primite, create şi deţinute de acestea se păstrează de către Autoritatea Electorală Permanentă”, mai arată sursa citată.

Proiectul mai prevede că „bunurile achiziţionate pentru alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor ce fuseseră preconizate pentru data de 6 decembrie 2020 până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi păstrate şi conservate în mod corespunzător de autorităţile publice care le-au achiziţionat, în vederea utilizării lor pentru alegerile organizate la data prevăzută la art. 1”.

Totodată, „sumele alocate conform art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, Ministerului Afacerilor Interne, al Autorităţii Electorale Permanente, al Ministerului Afacerilor Externe, al Agenţiei Naţionale de Integritate, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică şi rămase neangajate şi/sau neutilizate la data intrării in vigoare a prezentei legi se restituie în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii”.

La data intrării în vigoare a prezentei legi este abrogată Hotărârea Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 4 septembrie 2020. Este abrogată şi Hotărârea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 4 septembrie 2020.