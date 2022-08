David Miculescu: 'Am venit la FCSB ca să demonstrez; vreau să luăm campionatul anul acesta'

Fotbalistul David Miculescu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă în care a fost prezentat oficial de FCSB, că a venit la gruparea bucureşteană pentru a-şi demonstra valoarea, precizând că îşi doreşte foarte mult să câştige titlul în acest sezon, potrivit Agerpres.

"Pentru mine este un transfer foarte important, am ajuns la o echipă care se bate la titlu. Am venit la FCSB ca să demonstrez şi sper îi fac mândri pe toţi. E o schimbare importantă de la Arad la Bucureşti, dar eu spun că mă voi adapta foarte repede. Motivaţia mea este să ajung la naţionala mare, dar o iau pas cu pas. Eu am un obiectiv personal de număr de goluri, dar vreau să luăm campionatul anul acesta şi să îi facem fericiţi pe toţi suporterii. Am urmărit meciurile echipei, am început mai rău, dar totul o să fie bine şi încet-încet o să câştigăm fiecare meci", a spus el.

"Am puţine emoţii, vă daţi seama, pentru că am ajuns la Steaua (n.r. - FCSB). Dar am vorbit cu domnul Becali şi e totul bine. Mă motivează comparaţia cu Lewandowski, vreau să îi demonstrez domnului Becali... să aibă încredere în mine că m-a adus aici. Eu voi juca oriunde e nevoie de mine... şi atacant, şi mijlocaş dreapta. Eu sunt foarte pregătit să debutez în meciul din Conference League. Sper să şi înscriu. Încă nu am apucat să vorbesc cu antrenorul, dar o voi face azi. Au fost şi alte oferte, dar aici mi-am dorit eu să joc de când sunt mic şi visul mi s-a îndeplinit", a adăugat Miculescu.

La conferinţa de presă, Gigi Becali a dezvăluit că Miculescu a semnat un contract valabil 5 ani.

"Când e un copil ca ăsta, pe care dai 1-2 milioane, păi poată să ajungă la 50 de milioane. Poate să fie ca Lewandowski (n.r. - Robert Lewandowski de la FC Barcelona) la fizicul pe care îl are. Şi dacă nu, ce, nu poate să ajungă la 20 de milioane sau la 10 milioane? Dar 10 milioane zic aşa, imaginar, să nu creadă unii că-l pot lua de la mine cu 10. Şi atunci de ce să nu dau clauza? Mai ales că nu dau de la mine. Am luat 3 milioane pe Florin Tănase de 28 de ani şi am luat un copil de 21 de ani. Eu am mai negociat pentru Miculescu cu UTA... am oferit 700.000, apoi 900.000 şi 1,2 milioane şi tot nu au vrut. Dar am luat legătura cu părinţii lui, mi-au zis că are clauză băiatul. Am plătit clauza de 1,7 milioane de euro şi cu asta basta. El are contract pe 5 sezoane... în primele 3 câte 10.000 salariu pe lună, iar ultimele câte 15.000. Şi i-am pus clauză de reziliere de 50 de milioane", a explicat Becali.

Fotbalistul formaţiei UTA Arad, David Miculescu (21 de ani), şi jucătorul echipei CS Mioveni, Bogdan Rusu (32 de ani), au fost transferaţi, luni, de FCSB, cei doi atacanţi fiind prezentaţi oficial într-o conferinţă de presă de patronul Gigi Becali.

Născut la Arad în 2 mai 2001, David Miculescu este un produs al clubului UTA, el jucând până acum doar la formaţia alb-roşie. Atacantul a jucat în toate cele trei etape din actuala ediţie a Superligii, marcând 2 goluri. În sezonul precedent, el a înscris de 8 ori în 38 de meciuri în toate competiţiile.