Declaraţii aiuritoare făcute de primarul staţiunii cu 1000 de câini fără stăpân: 'Evităm turiştii. Râdem, glumim, nu avem ce face'

Din ”stațiunea tineretului”, Costineștiul zilelor noastre s-a trasformat într-un loc părăsit de investitori. Peste 100 de clădiri, presărate pe zeci de hectare, zac abandonate, din indiferență, tot soiul de litigii și proastă administrare, potrivit stirileprotv.ro.

Și totuși, oamenii merg la fel ca în urmă cu 30 de ani și încearcă să-și facă vacanțe frumoase printre ruine. O parte din stațiune a fost refăcută, însă ''Inspectorul Pro'' vă arată cât de multe mai sunt de făcut.

Cunoscută dintotdeauna drept ”stațiunea tineretului”, Costinestiul rămâne în continuare preferata celor care sunt la începutul vieții de adult. Tarifele la cazare sunt mai mici ca-n alte locuri, dar nici condițiile nu sunt pentru pretențioși.

Turiștii preferă autoservirile și fast food-ul, iar muzica răsună peste tot. Din păcate, autoritățile locale administrează Costineștiul după modelul "lasă că merge și așa".

De 19 ani, Traian Cristea este edilul localității cu 3.000 de locuitori, în care se află, zilnic, în plin sezon, peste 60.000 de turișți.

Reporter: Cum vă descurcați cu turiștii?

Traian Cristea: Îi evităm, nu ne punem ecusoane în piept să nu ne identifice și îi lăsăm fiecare să se descurce.

Reporter: Dar de ce nu vă puneți ecuson?

Traian Cristea: ”Păi primarul e ciuca bătăilor".

Probabil edilul se teme că vizitatorii i-ar putea cere socoteală pentru gunoaiele din stațiune pentru străzile necurățate sau pentru coșurile care dau pe afară de atâta mizerie.

Plajele sunt împărțite. Acolo unde sunt șezlonguri și baruri, este curat. În zona publică, unde nisipul este liber pentru cearșafuri, sunt numai gunoaie. În spatele unor spații comerciale și chiar lângă un utilaj al Apelor Române, direct pe nisip, stă un morman de moloz.

Pe o altă plajă, fără șezlonguri, fără coșuri sau pubele, turiștii au aruncat mizeria lângă o scară părăginită. Câțiva copii, veniți în vacanță, ne dau, tuturor o lecție.

Administrația Apele Române este proprietarul plajelor. Cele mai multe au fost scoase la licitație, așa că de curățenie ar trebui să se ocupe chiriașii. Însă colectarea gunoiului cade în sarcina primăriei. Un întreg lanț, după cum vedeți, în care, dacă ar fi toți responsabili, și imaginea litoralului ar fi alta.

Pentru câinii vagabonzi, de care hotelierii s-au plâns de nenumărate ori, primarul Costineștiului - pentru care totul pare a fi o glumă - nu are nicio soluție. Pentru că nu există niciun adăpost, spune el.

Traian Cristea: "Sunt mulți da, dar ce înseamnă 1000 de câini printre 60.000 de turișți? E 60 de turiști la un câine! Nu e cheltuială mare, râdem, glumim, nu avem ce face!"

Și vechea oază de distracție din Costinești, construită în jurul hotelului Forum, este în paragină. Aparține BTT-ului adică Biroul de Turism pentru Tineret, unde acționar majoritar este Ministerul Tineretului și Sportului. Până în 1990 avea în patrimoniu aproape întreaga stațiune. Cele mai multe active - terase, restaurant, cazări - au fost însă înstrăinătate, multe fraudulos.

În lipsa investițiilor, zona s-a prăbușit. La fel și hotelul Forum, altădată select și exclusivist.

Hotelul este clasificat la 2 stele, o clasificare corectă, având în vedere că are nevoie de investiții importante. Dar are o poziție excelență, este amplasat pe malul marii și dacă s-ar investi în modernizarea lui, cu siguranță ar deveni unul dintre cele mai frumoase hoteluri de pe litoralul românesc.

În ultimii 3 ani, BTT-ul a investit în acest hotel de 130 de camere doar 70.000 de euro. Cazarea este decentă: sunt aere condiționate, saltelele, paturile și lenjeriile sunt noi. Dar…cam atât. Cu toate acestea, o noapte de cazare costă în jur de 250 de lei. Restaurantul a fost închiriat unei societăți comerciale. Micul dejun este sărăcăcios și anost.

BTT-ul susține că are în plan o modernizare a hotelului Forum în valoare de 1,5 milioane de euro. Cele mai multe unități de cazare, pe care le are încă în patrimoniu, le-au închiriat. Iar în ultimii doi ani, au investit doar 200.000 de euro în teatrul de vară și baza sportive. În rest, BTT-ul are doar planuri fără finanțare.

Așadar, nu au fost în stare să salveze ce avem, dar guvernanții noștri planifică un viitor grandios pentru Costinești. În august 2018, guvernul Dăncilă a inclus pe lista obiectivelor strategice apariția unei stațiuni de lux: ”new Costinești” adică ”noul Costinești”. Este vorba despre 800 de hectare de câmpuri între Costinești și 23 August, pe care ar trebui să se construiască resorturi de lux. Și 8 hoteluri de 5 stele, cu tot felul de facilități și servicii.

A trecut un an și totul a rămas pe hârtie. Pe de altă parte, noua stațiune ar distruge ultimele noastre plaje sălbatice.