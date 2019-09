Deficit global de zahăr de aproape cinci milioane de tone în 2019/2020, prognozat de ISO

Organizaţia Internaţională a Zahărului (ISO) a prognozat luni pentru sezonul 2019/2020 un deficit global de zahăr de 4,76 milioane de tone, unul dintre motive fiind producţia mai mică din India şi Thailanda, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

În primele sale estimări pentru sezonul 2019/2020, sezon care începe la 1 octombrie 2019, Organizaţia Internaţională a Zahărului prognozează că producţia mondială va scădea cu 2,35% până la 171,98 milioane tone, în timp ce consumul va creşte cu 1,34%, până la 176,74 milioane tone."Fundamentele oferă unele motive pentru un optimism prudent cu privire la mişcările viitoare ale preţurilor mondiale", susţine ISO.Conform celor mai recente estimări ale ISO, producţia de zahăr în India ar urma să scadă până la 28,3 milioane tone în sezonul 2019/2020, de la 33 milioane tone în sezonul precedent, în timp ce în Thailanda producţia de zahăr va scădea până la 12,9 milioane tone, de la 14,4 milioane tone în sezonul precedent.Organizaţia Internaţională a Zahărului subliniază că ritmul de creştere a consumului mondial de zahăr ar urma să fie sub media de 1,8% pe an înregistrată până în sezonul 2016/2017."O parte importantă din pierderile înregistrate de ritmurile de creştere ale consumului pot fi atribuite încetinirii ritmului de creştere a populaţiei globale, dar datele referitoare la consumul per capita arată şi ele un trend descrescător ca urmare a impactului dezbaterilor referitoare la efectele zahărului asupra stării de sănătate şi a valului de măsuri care vizează introducerea de taxe suplimentare pe produsele care conţin zahăr" apreciază ISO.Pentru sezonul 2018/2019, care se va încheia la finele acestei luni, Organizaţia Internaţională a Zahărului a prognozat un surplus mondial de 1,72 milioane tone.