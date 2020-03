Deputatul liberal Bogdan Huțucă, coleg de partid și județ cu senatorul constănțean Vergil Chițac depistat pozitiv cu COVID-19, a declarat vineri la Antena 3:

„M-am autoizolat la domiciliu. Cand am aflat ca dl Chitac a fost depistat pozitiv, azi am sunat la DSP. Au plecat acum 15 min de la mine acasa, mi-au luat probe. Astept rezultatul, dureaza cate ore. Nu am absolut niciun simptom, ma simt in forma, sunt bine. Cu dl Chitac m-am intalnit saptamana trecuta, am vorbit la masa despre politica”.