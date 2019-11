Deputat Pro România: Sunt solidar cu Constantin și Cîmpeanu, dar nu am luat încă decizia finală

Deputatul Mircea Banias, liderul Pro România Constanța, a declarat luni pentru STIRIPESURSE.RO că este „solidar” cu Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu, colegii săi deputați care votează guvernul Ludovic Orban, dar că nu a luat încă o decizie finală dacă o să voteze și el sau nu. Deputații Eugen Durbacă și Mihai Niță de la Pro România spun că așteaptă ședința de dinaintea votului.

„Am o întâlnire cu colegii și stabilim ce facem. Nu știu ce să zic. Inițial am zis că nu votăm. Pe de altă parte, eu cu Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu sunt coleg de ani de zile și am construit împreună ALDE și Pro România, am un soi de solidaritate cu ei, dar încă nu am luat nicio decizie, urmează să avem o discuție și să vedem ce facem”, a zis Banias.

El a indicat că e posibil să treacă la vot guvernul Orban pentru că „e o mobilizare foarte mare”.

Alți doi deputați Pro România, Eugen Durbacă și Mihai Niță, au declarat luni pentru STIRIPESURSE.RO că nu știu cum vor proceda la învestirea guvernului Ludovic Orban și că așteaptă ședința de grup pentru a lua o decizie.