Deputat USR: L-am votat pe Cîțu cu mâna la nas. O variantă de premier mai bună ar fi Ilie Bolojan

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat miercuri la Antena 3 că o variantă de premier mai bună decât Florin Cîțu ar fi Ilie Bolojan.

„Ilie Bolojan ar fi o varianta mai buna de la PNL pentru premier. Noi l-am votat pe Citu cu mana la nas. Noi, cel putin o parte din membrii USR, l-am considerat necopt, imatur”, a declarat deputatul USR.

USR PLUS ia în calcul să meargă la şedinţa coaliţiei inclusiv cu propunerea ca Florin Cîţu să fie înlocuit de Ludovic Orban la şefia Executivului.

După revocarea lui Vlad Voiculescu, conducerile USR PLUS au transmis că ”demiterea ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterală şi imatură a premierului Florin Cîţu care pune sub semnul întrebării capacitatea domniei sale de a conduce un guvern de coaliţie funcţional”.

”Din acest moment, Florin Cîţu nu mai are susţinerea Alianţei USR PLUS pentru rămânerea în funcţia de prim-ministru”, a fost mesajul USR PLUS.

USR PLUS cere schimbarea premierului.