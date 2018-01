Deputatul PSD Cătălin Rădulescu anunță un nou proiect de lege: Măsuri radicală împotriva pedofililor

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu anunță că va redepune proiectul de lege din 2014, prin care propunea castrarea chimică a pedofililor. La momentul 2014, proiectul a primit aviz negativ din partea Ministerului Justiției, condus de un reprezentat PSD. Proiectul fusese semnat inclusiv de fostul premier Sorin Grindeanu.

„Iată că, încă o dată, intuiția mea și flerul politic (și nu numai) sunt prea revoluționare poate pentru unii! Acum 3 ani, am depus inițiativa legislativă privind castrarea chimică a pedofililor, castrare chimică care există aproape în toate țările europene și în SUA, chiar și în Republica Moldova și care prin tratamentul aplicat pedofililor, ar fi eliminat pornirile psihopate ale acestor pedofili și ne-ar fi apărat copiii. Dar din păcate inițiativa mea a peimit aviz negativ de la Ministerul Justiției de atunci, colegi în PSD. De asta am spus și spun totdeauna că îmi doresc oameni cu expertiză în Guvern. Acum, va trebui să reintroduc aceeași inițiativă, însă inconștiența unora poate să distrugă vieți și familii”, scrie Rădulescu pe Facebook.

În primăvara anului 2017, un grup de 27 de parlamentari PSD au propus, printr-o iniţiativă legislativă depusă la Parament, castrarea chimică a persoanelor care au săvârşit infracţiuni de agresiune sexuală asupra minorilor sau urmate de moartea victimei. Potrivit expunerii de motive a proiectului, iniţiatorii consideră că "prin măsura de castrare chimică se înţelege inhibarea pornirilor sexuale prin metode chimice a condamnatului găsit vinovat de abuz sexual asupra unui copil minor, în scopul prevenirii unei recidive".

"Castrarea chimică este reversibilă şi constă în administrarea unor medicamente ce reduc nivelul testosteronului, inhibând astfel dorinţele sexuale, drept urmare, este redus libidoul şi dispar fanteziile deviante ce duc la abuzul minorilor", mai precizau iniţiatorii.

