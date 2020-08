Deputatul PSD Elena Dinu acuză: Guvernul a pierdut bătălia cu începutul noului an școlar

Cu mai puțin de patru săptămâni înainte de începerea noului an școlar, elevii nu au primit tabletele care să le ofere accesul la internet şi la învățământul gratuit garantat de Constituţie. Deși au fost anunțate de către guvern mai mute programe în acest sens, nimeni nu a beneficiat de aceste facilități promise, toate fiind intenții rămase doar pe hârtie.

Modul în care s-a decis distribuirea acestor tablete absolut necesare copiilor care vor învăța online este total defectuos și discriminatoriu. Astfel, în mod cu totul și cu totul halucinant, nu se vor distribui tabletele gratuite dacă cineva din familie are un telefon cu acces la internet. Mai concret spus, dacă o familie cu mai mulţi copii are un telefon cu acces la internet, toţi copiii vor fi obligaţi să participe la cursurile on line, pe acelaşi telefon şi, probabil, în acelaşi timp! Este limpede că doar unul dintre acești copii va avea acces la procesul educațional, în timp ce toţi ceilalţi vor fi frustrați şi lipsiţi de acest drept fundamental, garantat de Constituţie.

Astfel de cazuri există în număr impresionant în țară! Sunt familii cu peste zece copii, care dispun doar de un telefon mobil, și acela fără conexiune la internet. În aceste condiții, este cât se poate de clar că un procent însemnat din elevi, mai ales cei proveniți din familii numeroase și fără posibilități materiale, vor fi în incapacitate de a putea învăța în regim online!

Mai mult, tentativa de a arunca în sarcina directorilor de școli și a autorităților locale responsabilitatea organizării începerii anului școlar în condițiile pandemiei, așa cum face „guvernul meu”, reprezintă nu doar un act de lașitate deplorabilă, ci și o acțiune iresponsabilă.

În absența unui ghid oficial național detaliat, cu proceduri, criterii și măsuri clare, ușor de înțeles și de aplicat, începerea școlii riscă să aducă un nou val de infecții în toată țara.

Toată vara a fost pierdută de către guvernanți fără să se ia deciziile minim necesare, precum deblocarea posturilor și alocarea de resurse suplimentare, astfel încât să se angajeze nu doar cadre didactice și personal auxiliar pentru curățenie, dar să se și amenajeze sălile de curs cu panouri protectoare pentru fiecare copil, să se achiziționeze echipamente și infrastructură pentru cursurile online, etc..

Toate acestea adâncesc haosul care s-a instalat în privinţa noului an şcolar. Orban, Anisie și Iohannis nu sunt în stare nici acum să le spună elevilor, părinților și profesorilor ce decizie finală au luat.

În aceste condiții, în acest moment dascălii, părinţii şi copiii nu ştiu în mod clar dacă învăţământul se va face on line, parțial on line sau dacă se va merge la şcoală, nu știu dacă vor avea acces la internet sau daca cei cu posibilităţi materiale reduse vor primi tablete și nici dacă părinţii vor putea sta acasă cu copiii pentru a-i supraveghea, în cazul în care nu se vor face cursuri în unitățile de învățământ.