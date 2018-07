Descoperire ȘOCANTĂ a polițiștilor: sicriu cu oase și haine, găsit pe marginea drumului

Un sicriu cu oseminte umane a fost descoperit, marți, pe marginea Drumului Național 67, în comuna Lelești, din Gorj, de drumarii care strângeau gunoaie, în cadrul unei acțiuni de ecologizare. Polițiștii au deschis o anchetă.

Poliția Gorj a fost anunțată, marți, că drumarii au descoperit oseminte într-un sicriu, pe DN 67, în localitatea Lelești.

”Pe marginea drumului am găsit resturi dintr-un sicriu, este inadmisibil așa ceva. Au fost găsite resturi din sicriu, haine puse într-un sac. Am anunțat imediat conducerea IPJ că am găsit ceva suspect. Surpriza a fost că, atunci când am vrut să strângem gunoiul, am găsit oseminte. A venit echipa operativă de la Criminalistică. Se fac cercetări. Creștinește era să-l îngropi la loc, să pui în groapă hainele și osemintele, blănile respective. Nu știu cine sunt acești indivizi, care au făcut o asemenea faptă. Descoperirea a fost făcută pe marginea drumului, unde este un rezervor, acolo erau resturile aruncate, la marginea pădurii, nici măcar în pădure. Prea multe păcate se fac”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Ion Tudor, directorul Secției Drumuri Naționale Târgu-Jiu.

Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea celor care au aruncat sicriul pe marginea drumului.

”Polițiștii au deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru infracțiunea de profanare de morminte. Pe marginea DN 67, Lelești, a fost găsit un sicriu vechi, care se presupune că ar fi fost scos din groapă și abandonat. Înăuntru au fost găsite resturi de oseminte, care urmează să fie ridicate pentru expertizare”, a precizat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.