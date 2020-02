Despre ultimele două sondaje. Care sunt, de fapt, cifrele reale?

De ce cred eu că ultimele două sondaje nu sunt reale? E foarte simplu: PNL-ul nu e la 38%. Never. Sau cel puțin nu acum! Într-adevăr, PNL-ul este foarte periculos pentru PSD și atunci când PNL-ul crește, PSD-ul scade. La fel ca și atunci când PSD-ul crește, PNL-ul scade. Oricât ar crede USR-ul că mai rupe mult de la ele două, astea-s himere. Să anunți că PNL-ul este atât de sus, fiind la guvernare și luând în calcul unele dintre stângăciile liberale din ultimul timp, să mai crezi tu că liberalii au 38%... asta e tâmpenie curată. Mark my words: PNL-ul are maximum 32%. At most!

Pe de altă parte, ei, PSD-iștii, spuneau ieri că explicația ar fi aceea că valul anti-PSD care a măturat partidul la alegerile de anul trecut s-a mai liniștit. Eu cred că nu doar s-a mai liniștit, ci mai degrabă s-a cam stins. PSD-ul invocă o reformă în structura sa internă, "să vină intelectualii de stânga" et cetera, iar statul ăsta la cutie i-a ajutat într-o oarecare măsură să mai urce puțin în sondaje. Așa, chinuit. Ce nu-i ajută pe PSD-iști să ia mai mult? Felul în care fac opoziție. Sunt într-un soi de ralanti... În afară de Claudiu Manda, Olguța Vasilescu, Gabi Firea, Robert Cazanciuc, Gabriela Zoană și Șerban Nicolae, nu prea vezi PSD-iști adevărați să facă o opoziție... adevărată! Și nu prea înțelegem de ce. Ah, mai e și Daniel Zamfir. Omu' e bun!

Dan Barna, un român USR-ist fericit în România!

"Surpriza" (bling-bling) vine de la USR! Eu nu cred că "salvatorii României" sunt la 14%, așa cum prezenta sondajul intern PSD, ci mai degrabă la vreo 17-18%! Pe bune! Vă întrebați de ce? Păi e simplu! Odată ajuns la guvernare, PNL-ul nu s-a ridicat, ci a scăzut. Cam asta se întâmplă cu orice partid MARE ajuns la butoane - 1, pentru că partidele mari nu au cum să fidelizeze toți membrii, iar o mică parte din ei ajung să trădeze, eventually. 2, pentru că PNL-ul a stârnit o anumită rumoare în țară prin anumite măsuri: alocațiile, scandalul cu Arafat, așa-numita "privatizare" a Sănătății, gafele și răutățile Violetei Alexandru, salariile, pensiile, etc. Să fim serioși, câți cetățeni ai României cu vârsta peste 50 de ani votează PNL-ul sau USR-ul? Puțini, ăsta e electoratul PSD. Care, repet, dă semne că-și revine...

Balamalele, bată-le-ar vina!

Dacă nu se unesc, ALDE, Pro România și PMP nu mai prind legislativul. Iar cele trei mici partide-balama, aflate undeva la maximum 4% din punctul meu de vedere, trebuie să facă ceva. Like now! Tot la fel, zic eu, că unul dintre cele trei va fi cumva absorbit de un partid mare (ori PNL, ori PSD), iar celălalte două vor trebui ori să investească masiv pentru a încerca să prindă locuri în Parlament, ori să mizeze că-i ajută "pe sub mână" un partid mare, la alegeri...

Tomac, Ponta, Barna și Orban la Cotroceni.

În fața președintelui, cu toții suntem o apă ș-un pământ!

La PNL piața spune că Orban nu mai e ce trebuie. Se încălzește Rareș!

Sunt deja din ce în ce mai mulți liberali care vociferează că viața de lider politic a lui Orban se apropie de final. De ce? Gurile rele spun că Iohannis nu mai e atât de încântat de Ludovic și că Rareș Bogdan este varianta acestuia de rezervă. Sau alți liberali: un băiat deștept de la Prahova. Sau poate altul de la Bistrița. Dar bine, deocamdată mergem înainte cu Ludovic Orban. El știe să vorbească bine...

Însă actualul prim-ministru are o misiune grea: va coordona alegerile. Atât ca șef al guvernului, cât și ca președinte al PNL-ului, partid aflat la putere. El a mai coordonat campania la europarlamentare și prezidențiale, PNL obținând două succese consecutive. Cum ar fi dacă anumiți baroni locali ai PNL nu ar mai răspunde la ordinele președintelui partidului? Nasol, vă zic eu. Există deja două astfel de cazuri acum. Revenind la ultimele două alegeri, cei de stânga spun că, de fapt, ar fi fost pierderea PSD-ului, ci nu câștigul PNL-ului.

În loc de concluzie, o opinie a lui Kenneth Waltz. Are legătură cu România anului de grație 2020? "Partidele caută să supraviețuiască și se pot alia cu oricine, intră în război dacă e nevoie să se recurgă la asta, însă atunci când nimeni nu va fi capabil să domine pot apărea și alte forme de instabilitate..."

