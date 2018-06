Detalii din STRATEGIA DE DEBARCARE a premierului Viorica Dăncilă: 'Are o agendă de grup infracțional organizat'

Partidul Naţional Liberal va depune pe 20 iunie moţiunea de cenzură împotriva Cabinetului Dăncilă, intitulat "Opriți Guvernul marionetă!", liderul PNL, Ludovic Orban, afirmând că, în baza textului, va discuta și cu alți ”parteneri” care ar putea vota în favoarea moțiunii de cenzură.

”Am aprobat de principiu textul moțiunii de cenzură. Va fi adus la forma semifinită a PNL până mâine (marți – n.r.) la ora 17.00. În baza acestui text, propunere de text, vom discuta cu toți ceilalți parteneri care vor veni să susțină moțiunea de cenzură. Suntem deschiși la completarea acestui text, suntem deschiși la îmbunătățirea, la introducerea de noi teme și motive care să stea la baza moțiunii de cenzură. De asemenea, am stabilit ca și calendar depunerea moțiunii de cenzură aproximativ în jurul date de 20 iunie. Am discutat și despre stadiul negocierilor și mai ales de toate discuțiile și întâlnirile pe care urmează să le avem în cursul acestei săptămâni”, a declarat Ludovic Orban.

El nu a vrut să spună cu cine negociază susținerea moțiunii de cenzură.

"Justiția și instituțiile statului au ajuns doar niște unelte politice pentru Guvernul-marionetă controlat de Dragnea! Guvernul Dăncilă Dăncilă nu are curajul să se opună deciziilor arbitarea ale șefului său de partid. Astfel, chiar sub ochii prim-ministrului, legile justiției sunt modificate doar pentru a deveni legi de protecție personală pentru Dragnea. Codurile penale sunt modificate cu dedicație pentru leadership-ul PSD-ALDE! Altfel spus, Actuala Putere are o agendă de grup infracțional organizat. Iată doar câteva dovezi evidente: doriți redefinirea grupului infracţional organizat, abrogarea infracţiunii de neglijenţă în serviciu, redefinirea abuzului în serviciu și a mărturiei mincinoase", se arată în textul moțiunii de cenzură obținut de MEDIAFAX.

PNL acuză partidul de guvernământ că a folosit Curtea Constitutională a României (CCR) pentru "a amputa" atribuțiile președintelui Klaus Iohannis, "PSD, cu mâna CCR, a mutat astfel decizia privitoare la revocarea procurorilor marilor parchete în curtea ministrului Justiției, ministru numit politic care poate lua oricând decizii politice arbitrare, înlocuind procurori în funcție de interese politice. Această abordare contravine poziției Uniunii Europene care s-a poziționat împotriva politizării justiției".

Liberalii mai susțin că instituția Avocatul Poporului, "este deja predată PSD", precum și televiziunea publică.

"Orice sesizări adresate lui Victor Ciorbea - și care nu convin PSD- sunt blocate și încuiate în sertarul Avocatului Poporului! Consiliul Național de Combatere a Discriminării și Consiliul Național al Audovizualului au devenit și ele unelte politice. Orice adversar politic, care nu convine Puterii, este amendat sau amenințat că va fi amendat! Nu mai vorbim și despre instituțiile media publice care sunt supuse presiunii politicului. Avem exemplul TVR, unde președintele-director controlează din scurt jurnaliștii care nu vorbesc de bine actuala guvernare!", arată PNL.

PNL îi reproșează premierului Viorica Dăncilă că, de la învestirea în funcție, toată măsurile luate de Guvern nu au făcut decât să "afunde economia țării".

