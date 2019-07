Detalii înfiorătoare despre criminalul în serie de la Caracal - Ce spune o fostă angajată

O fostă angajată a presupusului criminal în serie din Caracal, bărbatul suspectat că a răpit și ucis cel puțin două fete pe care le-a luat la ocazie, a povestit pentru Observator cum este în casa bărbatului, dar și cum acesta i-a oferit bani pentru relații intime.

Viorica Stoian a explicat că a lucrat ca bucătăreasă timp de trei luni pentru Gheorghe Dincă, bărbatul în casa căruia au fost descoperite hainele și alte lucruri ale celor două fete dispărute în Caracal, precum și resturi de cadavre.

'Mi-a spus că îmi dă o sumă de bani să mă culc cu el, iar când am auzit am plecat acasă. Nu am mai lucrat. Trei luni de zile am lucrat la el, acolo sus. În casă e mizerie. Fierbea la câini, avea câini mulți. Soțul meu i-a făcut un gard înalt. Are un gard de 3-4 metri, din bolțari', a declarat fost angajată a bărbatului suspectat de crime în serie.

Femeia a explicat că și ea, la rândul ei, a fost luată la ocazie de bărbat.

'Da, lua oameni la ocazie. Pe mine m-a dus cu butelia, fără frică, fără nimic, fără să ştiu. Deci am luat butelia, m-am suit la el în maşină şi am mers să încarc butelia', a mai povestit Viorica Stoian.

Fosta angajată a suspectului a explicat și ce au aflat vecinii despre ce s-a întâmplat în casa groazei în care Alexandra și Mihaela Luiza și-ar fi găsit sfârșitul.

"Fata asta de aici care e de la Dobrosloveni (n.r. Alexandra Măceșanu) e colegă cu fata mea care e la 'Mihai Viteazu' şi de dimineaţă auzirăm că s-ar fi găsit topite, ce să vă spun aşa am auzit şi eu. Am auzit că le-a luat, le-a pus formol la gură la ocazie, a adus-o acasă a legat-o de masă, că-i plăceau filmele de groază lui. Asta am auzit şi noi vă daţi seama, ce vorbeşte toată lumea", a fost declarația șocantă a vecinei lui Gheorghe Dincă.

Potrivit unor surse, anchetatorii ar fi găsit în casa suspectului haine și bijuterii ce aparțin celor două fete dispărute, dar și alte bunuri.

De asemenea, aceleași surse arată că oasele calcinate provin de la cel puțin două cadavre, dar nu mai mult de patru.

Alexandra Măceșanu și Mihaela Luiza Melencu, cele două fete dispărute în Caracal după ce au fost luate la ocazie, au dispărut în condiții similare, la diferență de trei luni.

În aprilie 2019, Mihaela Luiza Melencu sau 'Lulu' așa cum era cunoscută de prieteni, a dispărut fără urmă după ce a mers în Caracal pentru a scoate bani de la bancomat.

Fata locuia în comuna Dioşti, iar la întoarcere a luat o mașină la ocazie. De atunci, nimeni nu a mai aflat nimic despre ea.

În urmă cu două zile, pe 24 iulie 2019, Alexandra Măceșanu, în vârstă de 15 ani, din comuna Dobrosloveni, s-a urcat într-o mașină la ocazie, în Caracal, pentru a ajunge acasă de la liceu, la sfârșitul cursurilor.

Fata a fost luată în mașină de același criminal în serie, Gheorghe Dincă, și dusă în casa acestuia.

Strigător la cer este faptul că Alexandra a sunat la 112 în timp ce se afla în casa criminalului și a cerut ajutor.

Potrivit unor surse, polițiștii au primit trei adrese de la Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și au făcut percheziții, însă nu au găsit nimic.

Abia în această dimineață, ofițerii Direcției pentru Operațiuni Speciale au primit o a patra adresă de la STS și au ajuns la casa lui Gheorghe Dincă unde au făcut înfiorătoarea descoperire.