Dezastru pentru constructorii auto germani: Nemții nu mai cumpără mașini

Constructorii de automobile din Germania devin tot mai pesimişti în ceea ce priveşte afacerile lor, deoarece consumatorii se feresc să cumpere, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Institutul Ifo, conform BNN Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.

Companiile, inclusiv Volkswagen AG şi Bayerische Motoren Werke AG, consideră că situaţia lor s-a înrăutăţit în februarie, iar aşteptările lor s-au diminuat, de asemenea, în comparaţie cu luna precedentă, pe fondul unei cereri şubrede pentru produsele lor.

În timp ce furnizorii auto au fost mai încrezători în ceea ce priveşte situaţia lor actuală, ei au fost mai puţin optimişti în ceea ce priveşte perspectivele lor de afaceri, scrie mediafax.ro.

Indicatorul pentru industrie a scăzut la plus 6 puncte, de la plus 12,5 puncte în ianuarie, potrivit rezultatelor publicate vineri. Aşteptările de afaceri ale producătorilor au scăzut la plus 2,8 puncte, de la un plus 21,4 puncte ajustat sezonier.

„Producătorii, în special, îşi evaluează situaţia actuală ca fiind drastic mai proastă decât în luna precedentă”, a declarat Oliver Falck, şeful Centrului Ifo pentru organizare industrială şi noi tehnologii.

Neliniştea consumatorilor cu privire la evoluţia preţurilor la electricitate, precum şi dezbaterile privind o potenţială raţionalizare a energiei pentru reîncărcarea bateriilor auto ar putea explica cererea scăzută a cumpărătorilor, a spus Falck. Ca urmare, mai puţini producători şi furnizori intenţionează să îşi extindă producţia pe termen scurt.

Vânzările europene de automobile au crescut în ianuarie pentru a şasea lună consecutiv, pe fondul atenuării problemelor de aprovizionare, potrivit celor mai recente date ale Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile. În acelaşi timp, aceasta a preconizat livrări de doar 10,95 milioane de vehicule în 2023, cu mult sub cele 14,3 milioane de vehicule livrate în 2019.