Dezvăluiri care provoacă cutremur în USR: angajări pe pile, fără concurs. Amantele au împânzit piața

În campania electorală, USR promisese transparență și meritocrație. Ajunși la putere, primarii USR au preluat metehnele vechilor partide politice și au început să angajeze, fără concurs, tot felul de personaje, care până atunci stătuseră în umbră. Vicepreședinte al USR Sector 2, Adrian Albu, face dezvăluiri despre modul în care funcționează, de fapt, USR și modul în care primarii partidului au trecut totul la ”asumare politică”.

”Și iată că urmează.

Acum voi povesti despre cineva din nucleul dur al echipei Barna, un personaj pentru care promisiunile sunt vorbe goale prin care sunt manipulați oamenii în scopul atingerii unor obiective personale. Este vorba de primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, membru și el în Biroul Național.

Povestea începe imediat după ce Alianța USR PLUS a câștigat primăria Sectorului 2. În ziua de învestire au apărut de nicăieri două persoane pe care nu le văzuse nimeni nici în campania de strâns de semnături pentru candidaturi, nici în campania propriu-zisă, dar despre care am aflat apoi că urmau să fie consilierii personali ai primarului. Toți ne așteptam să-și aleagă consilierii personali din rândul celor care munciseră la scrierea programelor de candidaturi sau funcționari publici din partid care ajute la navigarea prin hățișul legislativ.

La prima ședință de Consiliu local a fost propusă și aprobată înființarea postului de administrator public (city manager), poziție care (bănuiam) că va fi ocupată prin concurs. Ei bine, nu. Aveam să aflu mai târziu că unuia dintre cei doi necunoscuți i se promisese acel post drept mulțumire pentru ajutorul primit de Radu Mihaiu în campanie. Acela a fost primul semn că promisiunile pe care le făcusem în campanie, bună guvernanță, organizarea de concursuri, optimizarea fluxurilor de lucru în primărie și așa mai departe era posibil să fi fost doar niște promisiuni. Mai ales că Radu Mihaiu nu spera că va câștiga primăria și folosea candidatura pentru o creștere a notorietății în vederea alegerilor parlamentare care urmau la cateva luni după locale. N-a fost să fie și s-a nimerit să câștige primăria.

Chiar nu știu motivele pentru care primarul a ales să nu-și respecte promisiunile față de cei alături de care dusese până atunci două campanii (europarlamentarele și prezidențialele din 2019) dar a ales să-și respecte angajamentele față de două persoane pe care nu le văzuse nimeni nici muncind în campanie, nici la programe. Bine, n-ar fi fost o excepție asta cu munca în campanie, au fost candidați la consiliul local pe locuri eligibile care n-au călcat o zi în stradă ca să vorbească cu cei cărora le ceream votul, dar măcar acei candidați fuseseră votați de filiala USR Sector 2, dar nici asta nu e o scuză validă.

Decizia numirii administratorului public a fost “asumată politic” de primar, de parcă ajunsese singur în post și nu datora explicații nimănui pentru ce face. De această expresie, "asumare politică", primarul se va folosi în următorii doi ani atunci când nu va fi capabil să explice motivele unei decizii: “îmi asum politic“. După ce a câștigat mandatul de primar, Radu Mihaiu a început să trateze PLUS-ul doar ca pe niște parteneri de alianță cărora trebuia doar să le ceară să voteze fără a oferi explicații “de ce?”, că doar nu câștigaserăm alegerile împreună.

Tot după ce a câștigat mandatul a marginalizat singurii doi angajați ai primăriei care proveneau din USR și PLUS, dintre care unul chiar îi furnizase informații importante în timpul campaniei. De el știam, de ceilalți doi nu știam să fi contribuit în vreun fel. Având în vedere că e treaba exclusiv a primarului cu cine se consiliază, atenția s-a îndreptat către cel care urma să fie city manager. S-au făcut săpături și s-a aflat că omul lucrase anterior la compania de parcări înființată de Firea la Capitală, anterior lucrând la primăria Sectorului 1, la Tudorache. Omul își pornise cariera în administrație la Pandele în Afumați unde a fusese promovat de 3 ori în 3 luni consecutive, aveam printre noi o somitate care urma să se ocupe de partea de salubritate, ceva ce nu făcuse niciodată înainte. În prezentarea pe care o face membrilor USR primarul spune că l-ar fi cunoscut pe filieră PNL (am verificat informația, nu avea nicio treabă cu PNL Sector 1, de unde ni se spunea că vine). Rezultatul: scandal în filială fără niciun efect, administratorul public este pus în funcție.

Vine primăvara lui 2021, martie, fuziunea încă nu trecuse de tribunal. În filiala PLUS apare un zvon cum că în primărie a fost angajată prietena unui consilier local, Marius Pellegrini. Se fac iar săpături, zvonul se confirmă și sunt cerute datele de angajare: data anunțului, data concursului, publicarea rezultatelor și așa mai departe. Inițial cererile sunt ignorate, dar ele devin din ce în ce mai insistente și după aproape 2 luni sunt prezentate niște documente care nu conving. Tot atunci aflăm că aceeași persoană angajată cu norma întreaga în primăria Sectorului 2 mai este angajată și la cabinetul parlamentar al unui deputat tot din Sectorul 2, Alin Apostol. Femeie muncitoare, ce să zic.

Tot în primăvară membrii filialei PLUS Sector 2 află că au existat posturi pe care “le primise” USR PLUS Sector 2 în diferite companii naționale pentru bunele rezultate din alegeri și că posturile fuseseră alocate deja unor fideli din filiala USR ai primarului. În vară urmează alegerile interne la Sectorul 2 despre care am povestit cum au decurs, cu modificarea corpului electoral astfel încât candidații USR să aibă cât mai multe șanse să câștige.

Dar acum să trecem la lucrurile care dor cu adevărat: promisiunile neîndeplinite făcute celor care ne-au votat.

Curățenie ca acasă

Vom revizui de urgență contractul cu operatorul de salubritate și vom finaliza organizarea licitației pentru desemnarea unui nou operator - revizuirea urgentă a însemnat un act adițional prin care am plătit zăpada, finalizarea licitației mare niște pași mulți de făcut până să devină realitate după 2 ani de mandat. Fostul administrator public se ocupă în continuare de contractul de salubrizare iar niște guri rele spun că folosește mașina dată de Supercom, firma de salubrizare

Vom asigura liberalizarea activității de colectare (gratuită) a anumitor categorii de deșeuri de la agenții economici, prin facilitarea autorizării colectorilor privați - nu s-a întâmplat și nicio șansă să se întâmple, s-au vândut gogoși

Vom desfășura campanii de educare a copiilor (dar și părinților) cu privire la colectarea selectivă, reutilizarea și reciclarea deșeurilor - nu s-a întâmplat

Vom rezolva problemele infrastructurii de deszăpezire: noul operator de salubritate desemnat trebuie să fie dotat cu utilaje care să acționeze prompt și eficient pentru deszăpezire - n-are cum să se mai întâmple, primăria va achizitiona utilajele și abia după finalizarea achiziției lor licitația pentru un nou operator va înainta.

Vom monitoriza și controla permanent indicatorii de performanță asumați de operatorul de salubritate prin contract și îl vom sancționa în cazul în care nu își respectă obligațiile - primăria nu monitorizează și nu controlează actualul operator, pentru indicatorii de performanță

Cetățenii vor putea, de asemenea, să urmărească în timp real traseele autospecialelor de salubritate prin oraș, cu ajutorul unei aplicații care poate fi instalată cu ușurință pe telefonul mobil - asta dacă vreți să urmăriți autospecialele din alte sectoare sau din alte orașe, în Sectorul 2, la 2 ani de la această promisiune, nu se poate așa ceva.

Vom înființa un telverde pentru cetățeni care pot reclama orice neregulă privind curățenia din sector - nu există un telverde

Locuri de muncă mai aproape de casă

Trei pagini de promisiuni neonorate.

Școli și grădinițe

Vom propune extinderea programului grădinițelor și creșelor publice din sector până la ora 18:00, cu suportarea costurilor cu salariile și utilitățile din bugetul local - nu s-a întâmplat

Vom expertiza seismic toate clădirile școlilor, grădinițelor și creșelor de pe raza Sectorului și vom găsi de urgență soluțiile pentru autorizarea ISU a acestor spații - expertizarea seismică se întâmplă doar de curând, iar pentru autorizare ISU încă se caută soluțiile.

Trotuare pentru oameni, parcări pentru mașini

Deocamdată ne ocupăm cu plantarea multor stâlpișori pe trotuare face ca străzile să fie și mai aglomerate pentru că oamenii nu au unde să-și lase mașinile pentru că parcări nu s-au construit decât la sol și foarte puține.

Vom construi parcări de tip Park & Ride pentru cei care fac vin să muncească în București, ca alternativă la tranzitarea orașului cu mașina, în zonele: Cora Pantelimon (finalizată lucrarea începută deja) - asta e la capitala, deci nu, ieșirea autostrăzii A3 spre Colentina (str Gherghiței, str Mihai Tudor) - aici nimic, ieșirea autostrăzii A3 spre Petricani - aici nimic, intrarea în Colentina din Voluntari (Colentina 459) - și aici tot nimic

Vom construi noi parcări rezidențiale supraetajate sau automate (rotative) acolo unde există spațiul necesar. Noile locuri de parcare vor fi scoase la licitație - eu când am vrut să fac proiect de hotărâre de consiliu local pentru așa ceva răspunsul primarului a fost “eu n-am promis așa ceva”. Ei iată că a promis

Este plin de promisiuni care ar fi putut fi onorate și n-au fost sau de promisiuni care nu pot fi onorate în vreun fel.

Ce nu se regăsește în programul electoral sunt străzile pentru care se alocă 1 milion de euro/km pentru reparații, PUD-uri pentru blocuri cu forțarea la limită sau încălcarea regulamentelor de urbanism, spații verzi clasate ca monumente reabilitate fără avize de la Ministerul Culturii și așa mai departe.

Concluzie: lipsa exercițiului proceselor și procedurilor interne în partid, lipsa proceselor democratice și meritocratice duc la astfel de rezultate ”asumate politic” Mai avem un exemplu de primar cu rezultate la fel de slabe raportat la promisiuni la Bacău, și, ce coincidență, tot din echipa Barna. Dar asumările astea le decontează partidul ca imagine nu numai în Sectorul 2 sau în Bacău, ci la nivel național. Problema în USR e sistemică, acolo trebuie reparat, altfel se alege praful.

Diseară va fi despre Secretarul General al USR

Va urma…”, scrie Adrian Albu.