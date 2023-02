Dezvăluiri halucinante: România pregătește camere speciale pentru injectarea drogurilor (ONG)

Șeful Federației Neguvernamentale Antidrog, Gigel Lazăr, susține că Ministerul Sănătății din România pregătește o investiție de două milioane de euro pentru a iniția un program pentru dependenții de droguri. Lazăr arată faptul că se vor crea camere speciale în care dependenții să își injecteze drogurile.

”Camere pentru injectarea drogurilor in Romania?

Intelegem ca directia de programe antidrog din cadrul Ministerul Sănătăţii - România are in vedere o investitie de 2 milioane euro ( resurse provenite din taxa pe jocurile de noroc) pentru deschiderea unor camere de injectare a drogurilor. Motivatia fiind una de-a dreptul puerila si anume sa se limiteze transmisia bolilor prin folosirea multipla a seringilor de mai multi consumatori etc...in contextul in care programul de schimb de seringi exista.

Interesant este cel putin pentru mine daca se vor asigura si drogurile pentru consumatori sau doar seringile? Ma intreb daca s-a schimbat legislatia privind punerea la dispozitie a unui spatiu pentru consum de droguri, fapta ce se pedepseste penal. Fiind o informatie venita pe surse, as ruga ministrul sanatatii dl. Alexandru Rafila sa lumineze societatea si sa comunice daca exista aceasta tema la nivelul ministerului.

Ministerul Sănătăţii - România din cunostintele mele ( si sunt un om informat in materie) nu a avut nici macar o campanie de prevenire a consumului de droguri dar are campanii de "protejare" a sanatatii consumatorilor. Daca informatia este corecta cu cea mai mare sinceritate ma intreb "ce fumeaza cei din minister"?

In tarile occidentale taxa pe jocurile de noroc sau taxa pe viciu se foloseste strcit pentru prevenirea consumului de droguri, alcool sau tutun. La noi pe orice altceva dar nu in prevenire.”, scrie Gigel Lazăr.