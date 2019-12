Diana Păun (Preşedinţie): Rezistenţa antimicrobiană - o deficienţă majoră în sistemul sanitar românesc

Rezistenţa antimicrobiană reprezintă o deficienţă majoră în sistemul sanitar românesc, a declarat vineri consilierul de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale Diana Păun.

"Rezistenţa antimicrobiană reprezintă o preocupare la nivel mondial pentru a cărei combatere este necesară o abordare integrată şi interdisciplinară şi cooperare şi parteneriat între toţi actorii implicaţi. (...) Rezistenţa antimicrobiană reprezintă din nefericire o deficienţă majoră în sistemul sanitar românesc. Cel mai recent profil de ţară State of Health in the European Union, publicat pe 28 noiembrie 2019, menţionează că: nivelurile de rezistenţă la antimicrobiene se menţin ridicate în România. În 2017 s-a constatat, în urma testărilor, că 22,5% din izolatele de klebsiella pneumoniae erau rezistente la carbapeneme, o clasă de antibiotice de ultimă linie", a spus Păun, care a participat la Atelierul "Rolul unei agende strategice comune de cercetare şi inovare la nivel global pentru controlul rezistenţei la antibiotice", organizat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino".Ea a amintit că rezistenţa antimicrobiană şi infecţiile asociate au reprezentat una dintre priorităţile sectoriale pe sănătate ale României în perioada mandatului exercitat la conducerea Consiliului Uniunii Europene.Consilierul de stat a subliniat necesitatea unei abordări "consecvente, strategice, comune" la nivel european şi internaţional şi a salutat colaborarea dintre ministerele din România pe această temă.