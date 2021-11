Diego Simeone după înfrângerea cu AC Milan: Jucătorii au dat totul, dar eu sunt mai optimist ca niciodată

Atletico Madrid putea face un pas important pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, dacă nu ar fi pierdut partida de acasă cu AC Milan (0-1), în urma căreia antrenorul Diego Simeone a declarat surprinzător că este mai optimist ca niciodată, transmite AFP, citat de agerpres.

''Jucătorii au dat totul, ca atitudine nu am ce să le reproşez. Am reuşit lucruri bune în apărare în prima perioadă, dar în atac am fi putut face alegeri mai bune pentru a ne crea mai multe ocazii de gol. Dar eu sunt optimist, aşa voi fi mereu, nu voi schimba nimic. Echipa va juca bine fără nicio îndoială în ultimul ei meci. Liga Campionilor nu îţi lasă dreptul la greşeală, doar cei care merită cu adevărat se califică. Milan are ocazia să meargă mai departe, Porto la fel ca şi noi. Cel care va merita cu adevărat va trece mai departe. Dar eu sunt mai optimist ca niciodată. Pentru că într-o asemenea situaţie, este complicat de jucat'', a declarat Simeone după meci.

AC Milan, cu portarul Ciprian Tătăruşanu titular, a obţinut prima sa victorie din acest sezon al Ligii Campionilor, 1-0 cu Atletico, la Madrid. Unicul gol al partidei a fost semnat de debutantul Messias Junior (min. 87).Atletico Madrid ocupă ultimul loc cu patru puncte şi are nevoie de o victorie la FC Porto, coroborată cu o remiză sau o înfrângere a milanezilor în meciul de acasă cu FC Liverpool, din ultima etapă a Grupei B.