Direcție nouă în cursa dezinformării de la Kremlin - Sancţiunile Occidentului subminează încrederea în dolar, afirmă omul lui Putin

Politicile de sancţiuni ale Occidentului accelerează procesul de erodare a încrederii în rezervele de valută la nivel mondial şi pun sub semnul întrebării fiabilitatea dolarului şi al monedei euro, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, informează EFE, potrivit Agerpres.

Peskov a amintit într-un interviu televizat că Occidentul a îngheţat o parte din rezervele ruse în valută pentru a pedepsi Moscova pentru campania sa militară din Ucraina şi a apreciat că acest demers "accelerează procesul de erodare a rezervelor internaţionale în valută"."Iar aceasta implică erodarea încrederii în euro şi dolar, care au fost întotdeauna un fel de coloană vertebrală a tuturor conturilor internaţionale", a susţinut el.În opinia lui Peskov, "sunt din ce în ce mai multe ţări care, având îndoieli cu privire la fiabilitatea dolarului şi al euro, aleg să studieze variante de plată pe baza monedelor naţionale". "Este un proces de neoprit care nu va face decât să se accentueze", a prezis Peskov.Reprezentantul Kremlinului a semnalat că preşedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care obliga cumpărătorii din ţări "neprietenoase" să plătească pentru gazul rusesc în ruble nu pentru a pedepsi pe cineva, ci pentru a evita ca fondurile rezultate din vânzarea de gaz rusesc să fie din nou congelate."Rusia nu ameninţă pe nimeni. În realitate, Rusia nu a ameninţat niciodată pe nimeni. Dar în condiţiile unui mediu ostil şi în condiţiile unor acţiuni ostile îndreptate împotriva noastră, suntem obligaţi să reducem aceste riscuri la minimum", a susţinut Peskov.Rusia va cere plata în ruble şi pentru alte exporturi, a avertizat Peskov."Nu am nicio îndoială că în viitor (plata în ruble) va fi extinsă la noi categorii de mărfuri", a spus Peskov.Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse a dat asigurări că "acest dans al sancţiunilor are un cost chiar pentru europeni. Şi în general, decontul îl face Washingtonul". "Este, pentru a spune doar atât, ilogic, prostesc, să porneşti de la anumite interese politice efemere şi să calci pe grumazul propriei tale economii", a spus Peskov, adăugând că, în orice caz, Rusia "are încredere în bunul simţ al omologilor noştri, al cumpărătorilor noştri de gaz".Totuşi, Peskov a semnalat că în prezent există "un fel de frenezie a sancţiunilor, cele mai mari sancţiuni din întreaga istorie sunt aplicate acum Rusiei". În acest sens, oficialul rus a menţionat că, în urmă cu câţiva ani, nimeni nu şi-ar fi putut imagina că ar fi posibil să fie impuse sancţiuni unui şef de stat şi a apreciat că sancţiunile împotriva preşedintelui rus "frizează iraţionalul"."După ce au impus sancţiuni împotriva preşedintelui nostru, este clar că sunt capabili să comită orice idioţenie", a apreciat Peskov, care şi-a exprimat totuşi speranţa că, "mai devreme sau mai târziu, va trebui să stabilim un dialog" cu Uniunea Europeană, "fără să conteze ce doreşte sau nu cineva de cealaltă parte a oceanului", o aluzie la SUA.În privinţa conflictului cu Ucraina, Peskov a spus, citat de Reuters, că Rusia îşi va îndeplini toate obiectivele fixate în cadrul "operaţiunii militare speciale" şi şi-a exprimat totodată speranţa că Moscova şi Kievul vor putea semna în cele din urmă un acord de pace.