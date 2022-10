Dirijorul Daniel Jinga, directorul ONB: Muzica este viaţa însăşi; eu nu exist în afara ei

În contextul Zilei internaţionale a muzicii, sărbătorită la data de 1 octombrie, dirijorul subliniază că muzica reprezintă dăruire pentru public şi crede, optimist, în puterea muzicii de a schimba lumea în care trăim."Muzica este viaţa însăşi. Eu nu exist în afara ei. Egoism - nu, dăruire pentru public - da. Dar şi visare, bucurie, învăţare, evoluţie şi împlinire. Tot datorită muzicii am doi copii minunaţi, prieteni numeroşi şi o echipă pe care mă pot baza că împreună lucrăm pentru a lăsa generaţiilor viitoare un exemplu de urmat şi, de ce nu, chiar o lume mai bună", a declarat, pentru AGERPRES, Daniel Jinga.Pandemia de COVID-19 a afectat pe toată lumea, spune el, fie că suntem conştienţi sau nu."Însă artiştii, şi aici nu fac referire doar la mine, au fost poate cei mai văduviţi de lipsa interacţiunii şi apropierii, deoarece scena, în lipsa publicului, este doar o suprafaţă din lemn, fără poveste şi fără magie. Am mutat evenimentele în spaţiul virtual, un compromis necesar atunci, prin care am încercat să ne ţinem prietenii din sală aproape, până la redeschiderea instituţiilor de cultură. Dar nimic nu poate înlocui legătura care se creează în timpul unui spectacol între artişti şi între cei de pe scenă şi public. Iar sentimentele pe care le simţi când aplauzele îţi încununează munca la final sunt de neînlocuit şi ne oferă puterea să ne învingem emoţiile iniţiale", a precizat dirijorul.Directorul general al ONB consideră că prin aducerea copiilor în sălile de spectacol muzica îşi poate îndeplini şi mai departe menirea ei dintotdeauna - de a schimba în bine lumea."Muzica poate schimba lumea. Face asta dintotdeauna. Însă trebuie ajutată să ajungă la toată lumea şi să ne învăţăm copiii să asculte, să îi ducem în sălile de spectacole, să le creăm deprinderi în acest sens. Aceşti copii sunt adulţii de mâine, creatorii schimbărilor viitoare. Haideţi să ne asigurăm că aceste schimbări vor fi în bine! Iată de ce o Zi a Muzicii este importantă, pentru că în astfel de clipe dedicate ne amintim ce contează cu adevărat. Viva musica!", a transmis dirijorul Daniel Jinga.Ziua internaţională a muzicii (International Music Day) sau Ziua mondială a muzicii (World Music Day) este sărbătorită, în fiecare an, la data de 1 octombrie.Iniţiată în anul 1975 de lord Yehudi Menuhin, ea a fost organizată pentru prima dată de Consiliul Internaţional de Muzică (International Music Council - IMC) la 1 octombrie 1975, în conformitate cu rezoluţia adoptată în cadrul celei de a 15-a Adunări Generale de la Lausanne, în 1973.Propunerea de a dedica o zi muzicii a fost făcută atât de renumitul violonist şi muzicolog Yehudi Menuhin, cât şi de Boris Yarustowski - preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Internaţional al Muzicii al UNESCO, care au semnat o scrisoare, în acest sens, pe 30 noiembrie 1974, adresată tuturor membrilor acestuia, potrivit www.imc-cim.org.