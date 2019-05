Dispariția 'demonului' Liviu Dragnea aduce probleme celor de la PNL-USR-PLUS. Stelian Tănase: 'E o problemă aproape fără rezolvare...'

Scriitorul Stelian Tănase a analizat rezultatul alegerilor europarlamentare. El susține că oamenii nu trebuie să se aștepte de mare lucru din partea celor de la USR-PLUS și PNL. Marea problemă, în opinia lui Stelian Tănase, vine tocmai de la condamnarea lui Liviu Dragnea, care juca rol de „demon” în societate.

Iată analiza lui Stelian Tănase publicată pe blogul său personal, intitulată Cine ia locul diavolului?

„Electoratul victorios s-a constituit astfel.

1/ cei care nu au votat in 2016, 1.2oo.ooo de voturi pe care PNL le-a pierdut intre alegerile locale si cele parlamentare datorita prestatiei lamentabile a conducerii de atunci. Acesti votanti s-au intors la urne, dar nu au mai dat votul PNL duminica, multi au preferat USRplus. Asa se explica faptul că PNL a pierdut citeva fiefuri importante, mari orașe, mai ales cele universitare. La Bucuresti liberalii au înregistrat o mare infringere – cu 14, 5%. Comparativ USR a inregistrat peste 40% în fiecare sector. Orban si oamenii lui trebuie să găseasca solutii pina la prezidentiale pentru a intoarce măcar o parte din aceste voturi dacă vrea să ramînă primul partid din România. Altfel, s-ar putea ca USRplus să le-o ia înainte.Presupun ca o mere parte din voturile USRplus sunt cele pierdute de PNL intre 2014-2019.

2/ Mulți au votat pentru prima dată. A apărut o noua generație. Urbană, educată, informata, cu interese bine definite. O generație independentă, greu de mințit și de manipulat, tehnica predilecta a lui Dragnea&Co. Este o generație pro-europeană, dornica să aiba legături strinse cu Europa, să circule, să lucreze, etc. Discursul anti-european al lui Dragnea, măsurile de slbire a justitiei a statului de drept si a legaturilor noastre cu UE au indreptat aceasta generație impotriva PSD . Au determinat-o să iasă din obisnuita indiferență față de procesul electoral. Aportul acestei generatii va deveni din ce in ce mai important. Pentru sufletul (voturile) acestei generații se dă o mare bătălie – bătălie pină acum ciștigată de USRplus.

Dragnea jandarm 23/ Votul din 26 mai a fost mai ales indreptat impotriva lui Dragnea, prezent in fiecar zi pe prima pagina a cotidianelor, in talk-show-urile tv de seară. Prea mult Dragnea!!! Si totul ca sa scape de condamnare. Pentru acest scop privat, PSD nu a mai guvernat. A aparur un efect de saturare… S-a creat o mare presiune și lumea a vrut pur și simplu să scape de el. Vorba aia – ce e mult strică! Pentru asta s-a votat masiv – ca sa nu mai auzim de Dragnea.

4/ Multe voturi reprezintă societatea civila, care a reînviat brusc. Au mers la urne cei care au protestat pe bulevardele si in pietele centrale din orasele românești în acesti doi ani jumatate. Ei au votat anti-PSD. La București de ex. in 2016 PSD cistiga orasul si cele 6 sectoare. Acum PSD a fost bătut grav, practic alungat din oras. In 2020 nu va mai cistiga chiar nimic. S-a produs o basculare a votului. Si aici USRplus este in raport cu PNL marele beneficiar. PSD a platit factura pentru represaliile din 10 august 2018. S-a format o masă critică pe linia roșie a protestelor. Dupa 10 august nimic nu a mai fost la fel. Ceasul a început să ticăie pentru Dragnea, Carmen Dan&Co. din acea seară.

IMG_17545 A fost un vot masiv anti PSD, mai putin pentru ceva/cineva. Lumea nu s-a dus la urne sa sustină pe Iohannis neapărat sau eferendumul. Nimeni nu poate repeta intrebarile si de ce a votat cum a votat. A fost un vot negativ, anti-Dragnea. Firesc, lumea se asteapta acum in lipsa lui să curga lapte si miere, Opoziția să facă și să dreaga.

Ii spun să nu se astepte la mare lucru. Să fim realiști. E nevoide de timp. Dacă va face totusi ceva – PNL&USRplus – se va intimpla după 2020 pcind se va schimba majoritatea parlamentară, si se va pune pune pe treaba avind guvernul. Demonul acestor ultimi ani a disparut. Impotriva cui se vor indreapta cistigătorii de duminica? E o problema aproape fără rezolvare…In politica iti trebui mai intii de orice un dușman, un demon pe care sa-l ataci, să îl faci vinovat de toate relele. Dragnea a servit la așa ceva, și a fost perfect in rol. Demonul mobilizeaza partidul -militanți și electorat. Aici vad principala sfidare pe termen scurt pentru pentru PNL si USRplus. In lipsa lui se vor ataca reciproc, si s-ar putea sa piardă victoria de duminica. S-a mai intimplat. De exemplu dupa ce Iohannis a cistigat alegerile si a un dezastru electoral pentru liberali. Povestea s-ar putea repeta…”