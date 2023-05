Disperare în PNL București și în tabăra lui Nicușor Dan (surse)

După cum redacția noastră a arătat recent, problemele politice din Capitală se agravează, pe masură ce rocada guvernamentală se apropie, iar relația edilului cu (încă) șeful guvernului se răcește accelerat. Mai mult, liberalii vor să grăbească ruptura dintre ei și USR, conform surselor noastre.

Aceleași surse avizate din Aleea Modrogan susțin că ultimul sondaj CURS nu face decât să confirme problemele întâmpinate de primarul general: "chiar dacă acceptarea este puțin mai mare, în jurul unei treimi din bucureșteni, asta nu înseamnă neapărat conversie în voturi. Mai ales că nemulțumirea față de mandatul său e constantă, în jurul a 70%. Iar temperarea revoltei ține si de venirea căldurii, când oamenii suferă mai puțin din cauza friguluu din case." ne-a spus unul din foștii "grei" ai PDL, responsabil de multe din campaniile electorale câștigătoare din București.

Acesta susține și că majorarea impozitelor este o eroare strategică extrem de gravă: "Noi nu aveam voie să votăm așa ceva. Orice ban iei în plus din buzunarul omului, în condiții de inflație, se simte și mai rău. Mai ales că rezultatele administrației sunt extrem de slabe. PSD iar a jucat la offside, profitând de prostia noastră. În ritmul ăsta o să ajungem să facem campanie pentru Gabi la anu' (Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, n.r.). Iar ăsta (Nicușor Dan, n.r.) e atât de ciudat. Am citit că a interzis bicicletele pe Calea Victoriei, afectând exact hipsterii care l-au votat. Nu mai avem mult de așteptat, peste o lună și ceva ar trebui să răspundă la bilanț ("decalogul" impus de liberali edilului general, cu rezultatele promise în campanie, are termen în luna iulie, n.r.). Iar atunci, cel mai probabil că va înțelege și Nicu (Nicolae Ciucă, președintele PNL, n.r.) faptul că nu mai ține să amânăm ruperea de USR. Fiecare zi a acestei alianțe ne costă voturi în București. Am căzut deja pe locul 3, iar USR și-a revenit. În nici 6 luni, 5 procente au plecat de la noi spre ei. Vot politic, fără legătură cu Nicușor, însă de unde să îl recuperăm, fără proiecte și fără un candidat bun pentru 2024?" se plânge unul dintre "combinatorii" ultimelor 2 decenii din politica dâmbovițeană.

" La noi (în PNL, n.r.) toți calca apa, să vadă ce se întâmplă în mai, la rocadă. Așteaptă să vadă și cum va juca Orban, dacă vrea să revină, mai ales că de oamenii puși de el în CGMB va depinde toată strategia noastră. Dacă nu am reuși să îi ținem pe oamenii ăia disciplinați, vom arăta și mai multă neputință în fața alegătorilor noștri. Degeaba suntem belicoși în presă, dar la ședință ridicăm mâna și votăm cum dictează Nicușor. Chiar dacă nici ei (URS, PMO, Forța Dreptei, n.r.) nu se simt prea bine, că văd și ei sondajele, asta nu înseamnă un avantaj pentru noi. Singurul câștigător e PSD. Pe ultimul sondah CURS, PSD are 29% în București, doar vot politic. Istoric, ei iau cel puțin 2-3% procente peste sondaje, ca sunt organizați. Aici nu adăugăm voturile pe care le ia Gabi (Gabriela Firea, n.r.) singură, fără partid. Și mai sunt un an jumate până la alegeri. Votul politic al USR, PMP și Forța Dreptei adună, în același sondaj, 24%. Greu de obținut și la urne, dacă privim în istoria recentă. Deci per total, sunt tot vreo 10 puncte între cei doi, insurmontabile pentru Nicușor. Iar noi, în loc să ne jucăm cartea, să creștem un candidat bun până la anul, să tragă doar pe culoarul lui, ca măcar să contăm în viitorul Consiliu, tragem la căruța lui Nicușor, fără nicio logică. Nu mai zic de scandalul ăsta cu demolarea bisericii https://www.stiripesurse.ro/nicusor-dan-s-a-razgandit-accepta-demolarea-bisericilor_2899330.html din Rahova, care ne poate îngropa, și la Capitală, și la Sectorul 5, că noi susținem majoritatea și colo, și colo. Dacă până și Ciucu (Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, n.r.) a simțit sfârșitul lui Nicușor și l-a atacat, pentru prima dată după ce aproape 3 ani au fost ca frații, lucrurile sunt clare" a conchis sursa noastră.