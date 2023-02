Dmitri Medvedev: Livrarea tuturor tipurilor de armament pentru forțele ruse va creşte puternic în acest an. Vor provoca ucrainenilor o înfrângere zdrobitoare

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a afirmat joi că societăţile ruse producătoare de armament îşi vor spori „semnificativ” livrările anul acesta pentru a ajuta trupele ruse să provoace Ucrainei o „înfrângere zdrobitoare”, transmit agențiile Reuters și Agerpres.

Mai multe arme și muniție pentru front

„Forţele noastre armate primesc cu regularitate noi livrări de mai multe tipuri de rachete. Livrarea tuturor tipurilor de armament va creşte semnificativ în 2023”, a scris pe social media Dmitri Medvedev, care este în prezent vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse şi supervizează o comisie guvernamentală asupra producţiei de armament a complexului militar industrial rus.

Capitale occidentale şi unii analişti militari spun că armata rusă ar fi în criză de muniţii şi de alte materiale militare după ce de la începutul războiului pornit contra Ucrainei a lansat milioane de obuze şi mii de rachete. Oficialii ruşi afirmă însă că trupele Moscovei au în continuare suficiente resurse pentru a continua „operaţiunea militară specială” în Ucraina.

În postarea însoţită de fotografii care-l arată într-o vizită la o fabrică de armament, Medvedev notează că noile livrări vor permite Rusiei „să provoace o înfrângere zdrobitoare neonaziştilor ucraineni care au fost alimentaţi cu arme” de statele occidentale.

Ucraina va primi din SUA rachete cu rază mai lungă de acţiune

Statele Unite pregătesc în acest timp un nou pachet de ajutor militar pentru Kiev, în valoare de circa 2,2 miliarde de dolari, care va include pentru prima dată bombe cu diametru mic lansate de la sol (Ground Launched Small Diameter Bombs - GLSDB), acestea fiind rachete cu aripi rabatabile care planează către ţinte aflate la o distanţă de până la 150 de kilometri şi pot fi lansate cu lansatoarele multiple de rachete primite deja de Ucraina de la aliaţii săi occidentali.

Aceasta ar presupune o creştere substanţială faţă de raza de acţiune de 80 de kilometri a lansatoarelor de rachete HIMARS care au schimbat deja cursul războiului şi ar acoperi practic tot teritoriul ucrainean ocupat de trupele ruse, cu excepţia Crimeii, forţând eventual Moscova să-şi mute depozite de muniţii şi alte instalaţii militare mult mai departe de linia frontului, probabil chiar direct pe teritoriul rus.

Dar sosirea noilor arme americane nu va fi imediată, iar pentru moment Rusia a preluat iniţiativa pe câmpul de luptă pentru prima dată din vara anului trecut. Moscova a anunţat în ultimele zile avansuri ale trupelor sale la nord şi sud de oraşul Bahmut, care este principala direcţie a acestei noi ofensive de iarnă.

