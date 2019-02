Doar 37% dintre români sunt optimiști în privința situației financiare personale și doar 50% dintre ei sunt mulțumiți de locul de muncă

Aproape 37% dintre români privesc cu optimism anul 2019 când îşi evaluează situaţia financiară, însă doar jumătate dintre aceştia sunt mulţumiţi de locul actual de muncă, potrivit datelor unui sondaj de specialitate desfăşurat la nivel naţional, potrivit agerpres.ro.

Un element care uneşte aproape toate categoriile este percepţia asupra puterii de cumpărare, în condiţiile în care peste 81% dintre respondenţi consideră că pot cumpăra mai puţine lucruri cu 100 de lei faţă de 2018.

"Cum fiecare are propria optică asupra finanţelor personale, optimiştii sunt urmaţi de cei aproape o treime care simt că şi acest an va fi la fel ca 2018 şi, respectiv, de cei 30% care se declară de-a dreptul pesimişti. Cu toate acestea, peste jumătate dintre români consideră că nivelul de trai este şi va rămâne neschimbat în acest an, iar aproape 28% se pregătesc pentru un an în care viaţa va fi mai grea decât în 2018. Dacă 43% dintre români dispun de aceleaşi finanţe ca anul trecut, doi din zece respondenţi îşi văd economiile erodate şi mai puţin de 16% au reuşit să strângă mai mulţi bani", se spune într-un comunicat al companiei Provident Financial România, care a realizat sondajul pe un eşantion reprezentativ de 1.821 respondenţi.

Conform studiului, preocuparea principală este, pentru aproape o treime dintre români, să economisească mai mult în acest an, iar la o distanţă foarte mică - 31% - sunt cei care pur şi simplu vor să mai reducă din datorii. Podiumul este completat de cei 17% care şi-au planificat investiţii, în special în casă.

Intenţia de a investi departajează aproape egal românii: 35% sunt dispuşi să investească mai puţin decât anul trecut, în timp ce 34% vor să investească mai mult. Chiar şi aşa, cei mai mulţi dintre respondenţi - 37% - nici nu se gândesc la investiţii şi sunt conştienţi că vor economisi mult mai puţin decât anul trecut.

Întrebaţi care sunt principalii factori care le influenţează nivelul de trai, aproape şase români din 10 au nominalizat nivelul salarial şi siguranţa serviciului.

Conştienţi că serviciul şi salariul au cea mai mare pondere în nivelul de trai, jumătate dintre români se declară mulţumiţi de locul de muncă. Cu toate acestea, procentul celor care consideră că primesc un salariu suficient de bun scade sub 33% şi doar 23% dintre respondenţi au încercat să îşi îmbunătăţească situaţia, cerând o mărire.

De partea cealaltă, 45% dintre români sunt nemulţumiţi de salariu, dar aproape şase români din 10 nu şi-au găsit sau nici nu şi-au căutat curajul de a solicita o mărire de salariu.

De două ori mai mulţi angajaţi au avut curajul de a cere o mărire răsplătit cu un răspuns pozitiv - 12% - decât cei care au fost refuzaţi - 6,5%. În acest context, angajatorii se dovedesc a fi mai proactivi, iar peste o treime dintre respondenţi admit că au primit măriri salariale fără a le solicita.

Dacă angajatorii oferă de la sine măriri salariale, angajaţii răspund cu un nivel ridicat de fidelitate - nu mai puţin de 41% sunt dispuşi să lucreze pentru angajatorul actual pentru o perioadă mai mare de cinci ani. La polul opus, 14% vor să schimbe rapid serviciul, în cel mult şase luni.

Într-o discuţie despre căutarea activă pentru un alt loc de muncă, două treimi dintre respondenţi spun că nu fac asta şi nu au niciun plan în această privinţă. Dintre cei care îşi caută un alt serviciu, însă, majoritatea - 17% - admite că face acest lucru de mai puţin de jumătate de an, 10% de peste un an şi 6% de 6-12 luni.

Sondajul a fost efectuat în luna februarie a acestui an pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional de 1.821 respondenţi. Publicul feminin reprezintă 54,2%, 20% dintre respondenţi locuiesc în Bucureşti, urmaţi de cei din Iaşi - 3,9%, Cluj-Napoca - 3,6%, Ploieşti - 3% şi Braşov - 2,9%. Vârsta respondenţilor se încadrează în intervalul 18-55 de ani, iar două treimi se declară absolvenţi de colegiu, universitate sau master.

Provident Financial România face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF), cel mai important furnizor de credite la domiciliu din Europa. Grupul are 2,3 milioane de clienţi în 9 ţări din Europa, precum şi în Mexic şi Australia. IPF este unul dintre cei mai mari angajatori britanici din Europa Centrală şi de Sud-Est şi una dintre cele mai puternice companii internaţionale listate la Bursa din Londra. Din 2006, Provident a investit în România peste 300 de milioane de euro şi a contribuit la bugetul de stat cu taxe în valoare de 102 milioane de euro.