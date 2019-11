Doi eroi, din Galați, decedaţi în Afganistan, comemoraţi de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii

Sublocotenentul (pm) Claudiu Marius Covrig şi sublocotenentul (pm) Ionuţ Cosmin Sandu, militari ai Batalionul 300 Infanterie "Sf. Andrei" Galaţi, decedaţi în Afganistan, au fost comemoraţi, luni, la Cimitirul Eternitatea, dar şi la Liceul Tehnologic "Anghel Saligny", unde au fost dezvelite şi două plăci comemorative cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operaţii, se arată într-un comunicat transmis de Asociaţia Militarilor Veterani şi Veterani cu Dizabilităţi "Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir" - sucursala Galaţi, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, ceremonialul a început la Cimitirul Eternitatea, unde sunt înhumaţi cei doi eroi, cu oficierea de către preotul militar Paul Zaharia a unui serviciu religios, urmat de depunerea de coroane de flori din partea Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veterani cu Dizabilităţi, a Garnizoanei Galaţi, a familiei şi a oficialităţilor locale.

Punctul central al ceremonialului l-a constituit dezvelirea, la Liceul Tehnologic "Anghel Saligny", a unei plăci comemorative, situată la intrarea în incinta instituţiei de învăţământ, dar şi a două plăcuţe care, începând de, luni, vor da numele bibliotecii şi amfiteatrului liceului: sublocotenent post-mortem Ionuţ Cosmin Sandu şi sublocotenent post-mortem Claudiu Marius Covrig, absolvenţi ai acestei instituţii de învăţământ.

"Comemorarea celor doi camarazi este o datorie de onoare a noastră, a militarilor gălăţeni. Jertfa făcută de cei doi ofiţeri pe câmpul de luptă din Afganistan stă mărturie asupra curajului şi determinării infanteriştilor gălăţeni. Alături de camarazii mei din cadrul Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veterani cu Dizabilităţi, am hotărât că cel mai bun loc unde memoria lui Ionuţ şi Claudiu poate fi mai pregnantă în mentalul colectiv nu este decât la liceul unde aceştia au absolvit, iar aici ne bucurăm nespus de sprijinul conducerii instituţiei de învăţământ şi a comenzii Garnizoanei Galaţi pentru a duce la bun sfârşit dezideratul nostru. Ne bucurăm de căldura cu care am fost primiţi de elevii şi profesorii Liceului "Anghel Saligny" şi de faptul că tânăra generaţie a înţeles că are o datorie morală de a-şi celebra eroii, mai ales că, în urmă cu câţiva ani, şi cei doi camarazi ai noştri păşeau pe holurile acestei instituţii de învăţământ gălăţene", a declarat preşedintele asociaţiei, Adrian Baccela.

Sublocotenentul (pm) Claudiu Marius Covrig şi-a pierdut viaţa în Afganistan la data de 13 iunie 2008, în timpul unei misiuni de patrulare pe Autostrada A1 (Qalat-Kabul). Transportorul amfibiu blindat în care era a fost atacat de forţele insurgente. A fost decorat cu Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Cavaler pentru militari, cu însemn de război.

Sublocotenentul (pm) Ionuţ Cosmin Sandu a căzut la datorie pe data de 20 martie 2008, pe când executa o misiune de patrulare în teatrul de operaţii din Afganistan, Humvee-ul în care se afla trecând peste un dispozitiv explozibil improvizat. A fost decorat cu Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Cavaler pentru militari, cu însemn de război.

Primul militar al Batalionului 300 Infanterie Mecanizată 'Sf. Andrei' Galaţi căzut în teatrul de operaţii Afganistan a fost sublocotenentul (pm) Narcis Sonei, care a decedat la 24 aprilie 2005 pe timpul desfăşurării unei misiuni de patrulare, când TAB-ul în care se afla a trecut peste un dispozitiv explozibil improvizat, ceea ce a declanşat detonarea muniţiei din interiorul maşinii de luptă. Militarul a fost decorat cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler, cu însemn de război.