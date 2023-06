Doliu în literatura mondială: A murit unul dintre cei mai mari romancieri din istorie

Cormac McCarthy, ccriitor american, cunoscut pentru romanele 'The Road' și 'No Country for Old Men', a murit la domiciliul său.

Cormac McCarthy, autorul unor romane precum "The Road" și "No Country for Old Men", a murit la vârsta de 89 de ani.

Autorul american a murit marți (13 iunie) la locuința sa din Santa Fe, New Mexico, a confirmat editorul său, Knopf.

Fiul său, John McCarthy, a confirmat, de asemenea, decesul.

McCarthy a câștigat un premiu Pulitzer pentru romanul său din 2006, The Road, o poveste post-apocaliptică în care un tată și fiul său pornesc într-o călătorie istovitoare de supraviețuire.

Romanul său din 2005, No Country for Old Men, a fost adaptat în film de frații Coen. În cele din urmă, filmul a câștigat patru premii Oscar: Cel mai bun film, Cel mai bun regizor (Joel și Ethan Coen), Cel mai bun scenariu adaptat (Joel și Ethan Coen) și Cel mai bun actor în rol secundar (Javier Bardem în rolul lui Anton Chigurh).

Stephen King i-a adus un omagiu colegului său scriitor, scriind pe Twitter: "Cormac McCarthy, poate cel mai mare romancier american al timpului meu, a murit la 89 de ani. A fost plin de ani și a creat o operă frumoasă, dar încă îi plâng dispariția".

McCarthy era cunoscut pentru că încorpora teme întunecate în opera sa, câteva exemple de subiecte fiind incendierea, violul, incestul, necrofilia și canibalismul.

"Nu există viață fără vărsare de sânge", a declarat el pentru The New York Times Magazine în 1992, într-un interviu rar. "Cred că noțiunea că specia poate fi îmbunătățită într-un fel, că toată lumea ar putea trăi în armonie, este o idee cu adevărat periculoasă".

De asemenea, autorul a fost notoriu de retras, făcând rare apariții publice și acordând doar câteva interviuri de-a lungul carierei sale.

McCarthy s-a născut în Providence, Rhode Island, la 20 iulie 1933, fiind unul dintre cei șase copii ai unei familii catolice irlandeze.

A crescut în cea mai mare parte în Tennessee, înscriindu-se la universitatea de stat în 1951, înainte de a renunța pentru a se înrola în Forțele Aeriene ale SUA.

McCarthy a publicat primul său roman, The Orchard Keeper, în 1965. Ulterior, a primit o bursă MacArthur, cunoscută sub numele colocvial de "Genius Grant", pe care a folosit-o pentru a călători în sud-vestul Americii.