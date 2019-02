DOLIU în lumea filmului: Unul dintre actorii care au făcut istorie la PRO TV a fost găsit mort, în casa sa, la numai 52 de ani - VIDEO

Actorul american Kristoff St. John, celebru pentru rolul din serialul de succes "Tânăr și neliniștit/ Young and Restless", a fost descoperit mort, duminică, în locuința sa din San Fernando Valley, potrivit tmz.com, potrivit mediafax.

Surse din poliție au declarat pentru tmz.com că actorul, care avea 52 de ani, a fost descoperit mort de un prieten.

Nu s-a luat în considerare ipoteza unei morți violente, dar o sursă a declarat pentru tmz.com că decesul actorului ar fi fost provocat de consumul de alcool.

Kristoff a interpretat rolul lui Neil Winters în serialul "Tânăr și neliniștit/ Young and Restless" din 1991, iar pentru interpretarea sa a fost nominalizat de nouă ori la premiile Daytime Emmy. De asemenea, a câștigat zece National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Image Awards.

Kristoff St. John a avut o poveste de viață tragică și o tentativă de suicid.

El și fosta sa soție, pugilista Mia St. John, și-au pierdut fiul, pe Julian, în 2014. Tânărul s-a sinucis la vârsta de 25 de ani, în timp ce se afla internat într-un spital de psihiatrie, iar actorul a dat în judecată instituția pentru neglijență. În cele din urmă, cele două părți au ajuns la o înțelegere.

În 2017, în jurul datei care comemora sinuciderea lui Julian, Kristoff a amenințat că se va împușca. Polițiștii l-au plasat sub evaluare psihiatrică timp de 72 de ore.

După decesul fiului lor, Kristoff și Mia au înființat El Saber es Poder (Knowledge is Power) Foundation, pentru combaterea maladiilor mintale.