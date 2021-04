Doliu în lumea muzicii: omul care a compus pentru Celine Dion și Bonnie Tyler a murit/ VIDEO

Jim Steinman, compozitorul plin de culoare din spatele unor hit-uri precum Bat Out Of Hell și Total Eclipse Of The Heart, a murit la vârsta de 73 de ani, anunță BBC.

Fratele său, Bill, a declarat pentru Associated Press că producătorul și compozitorul a murit luni de insuficiență renală, după ce a fost bolnav de ceva timp, informează Mediafax.

Cunoscut pentru producțiile sale bombastice, Steinman a devenit foarte cunoscut pentru colaborarea cu vedeta rock Meat Loaf.

Albumul lor din 1977 „Bat Out Of Hell” - care conținea hit-uri precum „You Took The Words Right Out Of My Mouth” și „Two Out Of Three Ain't Bad” - este unul dintre cele mai mari albume din toate timpurile, cu peste 50 de milioane de exemplare vândute în lume.

Producția a fost adesea imitată dar niciodată îmbunătățită - inclusiv de Steinman însuși, care în continuarea din 1993 a creat single-ul numărul unu mondial „I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)”.

Mai târziu a câștigat un Grammy pentru munca sa din „Falling Into You” cu Celine Dion și a lucrat la musicalul lui Andrew Lloyd Webber, Whistle Down The Wind.

Trilogia „Bat Out Of Hell” a devenit un musical în 2017.

„Nu mai există niciun alt compozitor ca el”, a spus Meat Loaf în momentul în care Steinman a fost inclus în Songwriters Hall Of Fame în 2012.

Printre celelalte hituri ale compozitorului s-au numărat Holding Out for A Hero pentru Bonnie Tyler, Read 'Em And Weep pentru Barry Manilow, Making Love Out of Nothing at All pentru Air Supply și Dead Ringer For Love pentru duetul Cher și Meat Loaf.

Născut și crescut în New York, Steinman și-a început cariera scriind muzica unei producții școlare în 1968.

A urmat un musical, The Dream Engine, pe care l-a descris mai târziu ca „o epopee rock de trei ore, cu tone de nuditate”. Spectacolul a atras atenția unui producător din Broadway, care i-a oferit un post la Public Theater din New York la absolvire.

Acolo, el a lucrat la mai multe proiecte, inclusiv o adaptare a lui Wagner. Dar primul său mare succes a venit atunci când Yvonne Elliman și-a înregistrat piesa Happy Ending pentru albumul ei din 1973 Food of Love.

În același an, un actor numit Marvin Lee Aday a fost audiat pentru muzicalul lui Steinman More Than You Merite. Cei doi au devenit prieteni buni și, după ce Aday și-a schimbat numele în Meat Loaf, au început să lucreze la proiectul Bat Out Of Hell.

Bonnie Tyler i-a adus un omagiu, spunând că a fost „absolut devastată” de știrea morții sale.