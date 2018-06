DOLIU în muzica românească: a murit o celebră artistă și textieră/VIDEO

Este din nou doliu în lumea muzicii românești, asta după ce a murit interpreta și textiera Roxana Popescu.

"Clopote albe si clopote negre" o insotesc astazi in drumul spre eternitate pe Roxana Popescu, un om care a ne-a rascolit din umbra sufletele prin textele cantecelor scrise alaturi de compozitorii: Serban Georgescu, Alexandru Vilmanyi, Viorel Gavrila, Ion Cristinoiu, Marius Teicu, Horia Moculescu, George Natsis, Laurentiu Profeta, Vasile V Vasilache si multi altii, creionand nenumarate slagare pentru mari artisti romani: "De-ar fi sa vii" si "Iarta" (Mihaela Runceanu), "Suflet gol"(Madalina Manole, pentru care a scris albume intregi), "Unde dragoste nu e, nimic nu e" (Gheorghe Gheorghiu), "Clopote albe, clopote negre" (Paula Seling) "Si daca viata mea" (Nico Matei) "Iarta" (Mihaela Runceanu), "De ce nu-mi spui ca ma iubesti" (Mirabela Dauer), "Sa-mi vorbesti de primavara" (Corina Chiriac) … precum si cateva piese pe care le-a interpretat chiar ea (slagarul "Vreau sa fii langa mine") sau multe alte cover-uri din repertoriul international ("E adevarat iubirea mea" si "Eu nu te-am uitat" interpretate de prietena ei cea mai buna: Mihaela Runceanu). Cu totii am indragit-o pe Roxana Popescu pentru sclipirea ei de geniu, dar si pentru faptul ca era foarte directă în exprimare, nu ocolea, nu menaja pe nimeni, spunand exact ce avea de spus. A scris peste o mie de texte si nu s-a inspirat niciodata din viata ei personala sau a artistului, iar versurile cantecelor scrise de ea cucereau intotdeauna publicul de la prima auditie, asa cum s-a intamplat si in colaborarea noastra la piesa "Cea mai frumoasa stea" interpretata de Bianca Lixandru, piesa care a devenit repede cea mai cantata piesa in festivalurile nationale de muzica usoara. Drum bun spre stele, Roxana Popescu!", a scris Cristian Faur pe Facebook.